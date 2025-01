Un equipo como Universitario de Deportes siempre estará sujeto a diversidad comentarios. Actualmente, los cremas son bicampeones nacionales y buscarán el ‘Tri’ este 2025 en la Liga 1. Además, afrontarán la Copa Libertadores 2025 desde la fase de grupos; sin embargo, desde la óptica del hincha crema, hay situaciones que todavía faltan perfeccionar. Cansado de esta situación, Fabián Bustos (actual DT) salió al frente para dejar un mensaje sobre el armado del equipo, respaldando la gestión de Jean Ferrari como administrador del club y Manuel Barreto en la dirección deportiva.

“Se cuestiona el armado del plantel, que faltan jugadores. El equipo ha sido bicampeón con récord de triunfos en el fútbol peruano, la mejor defensa y que menos goles ha recibido. No entiendo a la gente. No hablo de las críticas, pero la gente de la ‘U’ que cuestione lo que hace la dirigencia”, declaró a la prensa.

A su vez, agregó: “Hemos sido bicampeones marcando récords. No puede ser posible que se le cuestione las cosas que han hecho. Obviamente no son perfectos y hemos tenido errores, pero si son bicampeones en el Centenario con toda la presión y marcando récords, no puedes cuestionar, tienes que apoyar”.

Fabián Bustos respondió por críticas a Universitario. (Video: Jax Latin Media)

Esta respuesta surge tras los cuestionamientos a Universitario de Deportes por la falta de refuerzos extranjeros para afrontar la Copa Libertadores y la Liga 1. La única incorporación internacional fue Diego Churín (delantero) y, aunque también sumaron nuevos elementos del plano local, no hay conformidad por parte de los seguidores.

Por otro lado, tras el partido de presentación ante Panamá (victoria 2-1 con goles de Paolo Reyna y José Rivera), en redes sociales se mantiene el pedido del regreso de Raúl Ruidiaz, quien ha manifestado su interés por vestirse de crema. Mientras tanto, desde la directiva niegan cualquier acercamiento.

En su segunda temporada como director técnico de la escuadra crema, Fabián Bustos buscará obtener el tricampeonato este 2025. El estratega argentino arribó a la institución en 2024 -en reemplazo de Jorge Fossati- y consiguió el título nacional tras ganar el Torneo Apertura y Clausura.

¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Tras vencer por 2-1 a Panamá, Universitario quedó listo para su próximo duelo amistoso. Los cremas se medirán este miércoles 29 de enero ante Inter Miami. Los dirigidos por Fabián Bustos recibirán al equipo de la Major League Soccer (MLS) en el Estadio Monumental, con presencia de jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Pensando en la Liga 1, el debut de Universitario será el domingo 9 de febrero ante Comerciantes Unidos, por el Torneo Apertura. El choque se disputará en el Estadio Germán Contreras Jara y significará el inicio del camino para la defensa del bicampeonato. Las acciones iniciarán desde las 3:30 p.m. (hora peruana).





