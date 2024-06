El último miércoles, el amistoso internacional entre Universitario de Deportes y Colo Colo se suspendió debido a los lamentables hechos de violencia de la barra del conjunto chileno contra los hinchas cremas. Horas después, el director técnico de la institución merengue, Fabián Bustos, se refirió al difícil escenario que se vivió en el estadio Monumental de Santiago de Chile y, a su vez, se refirió a Diego Dorregaray, quien fue uno de los jugadores que ayudó a un menor de edad en la tribuna.

El entrenador de Universitario, tras llegar a suelo peruano, comentó sobre lo sucedido en Chile y aclaró cómo inició este conflicto y qué acciones tomaron sus dirigidos. “Lamentable lo que pasó por el momento que se tuvo que vivir. El partido estaba trascurriendo normal pero de la nada empiezan a estallar bombas cerca de nuestra gente, por suerte el arbitro detuvo el partido. Los jugadores lo primero que hacen es ir colaboraron y cuando llegaron con los de Colo Colo, vieron que habían un menor de edad lastimado e intentaron ayudar. Un momento feo que ojalá no vuelva a pasar”, comentó Bustos.

Asimismo, se le consultó sobre Dorregaray, quien no llegó junto al equipo porque se quedó en Santiago como testigo para detallar lo ocurrido en el estadio. “Esta vez le tocó a Diego pero fueron muchos los chicos que fueron para ayudar con lo que estaba pasando y más que todo porque había un niño de la ‘U’ con su mamá que estaba lastimado... no sé si por una bengala o juego artificial pero por suerte ya esta regresando y todo bien”, agregó el DT que también indicó que su delantero estará arribando al Perú horas más tarde.

Por otro lado, se le consultó sobre los sucesos durante los minutos que hubo fútbol. Uno de los temas importantes era conocer su opinión sobre la nueva contratación crema, Gustavo Dulanto, quien volvió a vestir la camiseta crema después de su paso por Europa, y también aclaró qué tipo de lesión tiene Nelson Cabanillas. “Nelson tiene un esguince grande que seguramente no lo tendremos este fin de semana. Con respecto a Gustavo bien... hizo un partido buen partido. La ancha no estaba en buen estado pero vi un rendimiento acorde para el tiempo que no jugaba”.

"Vamos a ver... esos siempre son las dirigencias que están ahí como Manuel que está en esos temas, claro, yo estoy al tanto. No me gusta hablar nada hasta que la cosas no estén encaminada y firme, supuesto... hasta que no este concreto nada, no se habla, sino, estamos bien como estamos porque tenemos un equipo competitivo para hacer un buen segundo semestre también", comentó, aclarando los rumores que especulan sobre la llegada de jugadores que reforzarán al equipo en el Clausura.









Comunicado de la ‘U’

Universitario de Deportes emitió un contundente comunicado en sus medios oficiales en donde explican todo lo ocurrido y cómo varias familias cremas estuvieron en riesgo desde que comenzaron los ataques provenientes de la hinchada de Colo Colo. Las arremetidas fueron con bombardas, lo que provocó que no haya garantías para la finalización del encuentro que de amistoso no tuvo nada.

“Lamentamos y rechazamos profundamente los hechos violentos provocados por la hinchada del equipo local. Como es de conocimiento público, el encuentro fue suspendido por falta de garantías dentro del recinto deportivo, luego que la tribuna destinada a nuestra hinchada y donde se encontraban familias, fuera atacada cobardemente con bombardas”, señaló el club.

En esa misma línea, el cuadro estudiantil indicó que Diego Dorregaray, al ver que una madre y su hijo estaban en peligro, fue a socorrerlos inmediatamente para evitar cualquier desgracia. Por tal motivo, las autoridades chilenas citaron al delantero argentino para rendir su manifestación. Asimismo, Universitario salió en defensa de sus jugadores, alegando que cualquier participación en lo ocurrido solo fue para ayudar a los hinchas que estuvieron expuestos al peligro a raíz de los ataques.

“En medio de la emergencia, nuestros futbolistas acudieron al auxilio de una madre y su hijo herido. Ante la ausencia del socorro inmediato, nuestro jugador Diego Dorregaray acudió en su defensa, por lo que ha sido citado a rendir su manifestación. Consideramos que la vida de una persona está por encima de cualquier circunstancia. En tal sentido, manifestamos que nuestra delegación actuó para proteger a nuestros hinchas en peligro”, agregó la institución.

Finalmente, la institución de Ate exigió que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y den con los implicados en estos ataques, pues este tipo de incidentes no deberían volver a suscitarse en ningún escenario deportivo. “Demandamos a las autoridades chilenas las investigaciones que determinen a los responsables de los actos de violencia. Instamos a la industria del fútbol a seguir trabajando por crear espacios seguros en beneficio de las familias”.

Comunicado de Universitario sobre los hechos ocurridos en Santiago. (Imagen: Universitario)





Comunicado de Colo Colo

El ‘Cacique’ comenzó su mensaje explicando que el fallecimiento de uno de sus hinchas se dio a los alrededores de su recinto. “En el contexto del encuentro entre Colo Colo y Universitario de Deportes de Perú, el Club Social y Deportivo Colo Colo condena el asesinato de uno de sus hinchas en los alrededores de nuestra casa deportiva. Acompañamos en el dolor a su familia y amigos”, manifestaron.

En esa misma línea, Colo Colo instó a las autoridades pertinentes a que investiguen lo sucedido a profundidad, con el objetivo de dar con los responsables para que les caiga todo el peso de la ley. “Urge que la Fiscalía lleve a cabo la investigación en el más breve plazo, para que se persiga y castigue a los culpables de este alevoso crimen que enluta a toda la familia colocolina”, agregaron.

En el siguiente párrafo del comunicado, la institución mapochina condenó los ataques que sufrieron los hinchas de Universitario en la tribuna visitante, producto de algunas bombardas que fueron lanzadas con alevosía. “Del mismo modo, y como código de conducta invariable de nuestra institución, rechazamos y condenamos los hechos de violencia ocurridos dentro de nuestro estadio, donde se utilizaron bombas de estruendo lanzadas en contra de la barra visitante, donde habían niños y niñas”, acotaron.

Finalmente, Colo Colo hizo hincapié en que trabajarán para que una situación así no se vuelva a repetir, pues pone en riesgo la integridad del público que solo va al estadio a ver un evento deportivo. “Debemos erradicar el odio y la violencia de los estadios. Es una responsabilidad del Estado, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto. El Club Social y Deportivo Colo Colo, colaborará con toda su fuerza en esta tarea”, sentenciaron.

Colo Colo se manifestó por lo sucedido en el Estadio Monumental David Arellano. (Imagen: Colo Colo)

¿Cuándo inicia el Clausura 2024?

La Liga 1 2024 se ha detenido aproximadamente por un mes y medio debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América, que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por el técnico de la bicolor, Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará el viernes 12 de julio. La Liga de Fútbol Profesional anunció la fecha en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





