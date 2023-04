Primero, la actuación de Alex Valera, quien pudo volver a marcar un gol con la camiseta crema . Además, se conectó bien con Emanuel Herrera, que también anotó y va camino a convertirse en el goleador de la ‘U’. Otros puntos a tomar en cuenta son la recuperación durante el partido del defensa William Riveros y el desempeño del portero José Carvallo. Por último, la escuadra de Jorge Fossati supo reaccionar al marcador en contra y se sobrepuso en un encuentro en el que Municipal pudo haberle igualado.

El regreso de ‘Valegol’

En lo que va del Apertura, Alex Valera solo había marcado dos veces: en el debut de Universitario contra Cantolao y en la octava fecha durante el duelo contra Binacional. Tuvieron que pasar cuatro fechas para que vuelva a celebrar un gol propio. Y lo hizo ante un difícil Municipal para igualar parcialmente el marcador (1-1). Pero Valera, no solo anotó, ante el ‘Muni’ disputó un gran partido en el que se entendió bien con Herrera. De hecho, le dio una asistencia al argentino para que ponga el 1-2.

El de Lambayeque también retrocedía para poder defender ante la presión de los locales. Tuvo una precisión en sus pases de 84%. Por su desempeño, la página SofaScore le puso una de las notas más altas: un 7,8. Hoy es suplente en el equipo de Fossati, pero bien podría arrancar. Para su mala suerte, recibió una roja en el último minuto del partido, por lo que no estará frente a Sporting Cristal. Sin embargo, sí podría tener una oportunidad ante el Goiás de Brasil en la Sudamericana.

Herrera va camino a ser el goleador crema

Ante Municipal, el argentino Emanuel Herrera tuvo una buena performance y pudo sumar su cuarto gol con Universitario en la Liga 1, tras una asistencia de Valera. De esta manera, le dio la victoria al plantel estudiantil. La ‘Máquina’, titular en la pizarra de Fossati, apunta a convertirse en el goleador de los merengues. Solo es superado por el uruguayo Luis Urruti, quien registra 5 tantos en el campeonato local.

Pero si contamos la Copa Sudamericana, en donde el argentino le encajó un gol a Cienciano, ambos, Herrera y Urruti están igualados con 5 anotaciones. Emanuel tendrá la oportunidad de seguir ampliando sus registros este jueves 20 cuando la ‘U’ reciba al Goiás o en el cotejo contra Cristal el lunes 24, donde seguramente arrancará desde el inicio.

La recuperación de Riveros

La huacha que Christopher Olivares le hizo a Williams Riveros terminó en gol de Municipal, anotado por Sebastián Jaurena. Hubo un antes y una después para el central crema luego de ese suceso. Y es que ‘Tarzán’ Riveros reaccionó, se recuperó y fue fundamental en la defensa de la ‘U’, que, por cierto, no tuvo hoy su mejor actuación. En distintos momentos del encuentro, el muro defensivo merengue se vio superando por el ataque edil.

Pero Riveros sobresalió y se jugó un buen partido, siendo el mejor de los tres centrales. Quitaba el balón, despejaba el peligro y se ponía para interceptar la ofensiva del ‘Muni’. También bloqueó los disparos que iban contra el arco de Carvallo en dos ocasiones. Una de ellas ocurrió casi al final del partido cuando la ‘U’ resistía la intensa presión y la ofensiva de Municipal.

Un Carvallo que destacó

Otro de los jugadores que tuvo que ver con el triunfo de Universitario fue el arquero José Carvallo, quien estuvo atento en el cotejo y, en su mayoría, le dio seguridad al arco crema cuando el equipo más lo necesitaba ante la presión de los ‘ediles’. Vencieron su portería en una ocasión, pero, en general, el guardameta merengue registró 6 salvadas y un despeje con el puño, de acuerdo a los registros de la página especializada SofaScore.

Hubo también un poco de suerte para la ‘U’, pues en el segundo tiempo, Municipal pudo haber empatado el partido con dos disparos directos al arco crema, pero los palos evitaron que el balón ingresara. La actuación de Carvallo ha recibido la máxima nota por parte de SofaScore: un puntaje de 8,0.

El equipo supo reaccionar

Universitario de Deportes sufrió ante el enérgico ataque de los primeros minutos de Municipal. Tanto así que el gol de los locales llegó en el 9′. No obstante, los dirigidos por Fossati supieron reaccionar. Se sobrepusieron a la adversidad y pudieron empatar minutos después, para luego voltear definitivamente el marcador. Y no fue fácil, pues tuvieron enfrente a un cuadro edil que jugó bien y que complicó a una defensa merengue que hoy no tuvo su mejor día.

De hecho, los últimos minutos del partido fueron intensos. ‘Muni’ se adelantó con el único objetivo de empatar y rescatar un punto jugando en su casa. Carvallo vio varias veces el esférico cerca de su arco, pero Universitario supo mantener el marcador y sumar tres puntos que lo mantiene en la pelea por el Apertura. Ahora, al conjunto crema le toca pensar en el encuentro de este jueves contra el Goiás de Brasil por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

