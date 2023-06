“Le dije que tiene que regresar a Universitario. Hay que hacer lo que sea para que vuelva. Sería espectacular. Es imagen para los chicos, es un tipo humilde y trabajador. Te aseguro que, con ‘Orejitas’, el que levantará un montón y se potencia es Piero Quispe. Te imaginas con Cabanillas, esos tres (’Orejas’, Quispe y Cabanillas) te matan, como sucedió con la selección cuando jugaban por esa banda Trauco, Yotún y ‘Orejas’, ojalá se pueda dar”, mencionó.

El plan ‘B’ de los cremas si se cae lo de Edison Flores es el ‘Zancudito’ Olivares, quien quedará libre en Deportivo Municipal por falta de pagos. Es otro de los jugadores que futbolísticamente agradan a ‘Cocoliche’. “Justamente hablé con Percy (su padre) y lo felicité por su hijo. En Cristal no sé qué le pasó, pero en Municipal es otro. Lucha todas, baja, mete, cosa que no hacía en Cristal. Me gusta ese equipito de Municipal”, señaló.

Alianza Lima acaba de ganar el Torneo Apertura, y Germán Leguía dio su reflexión sobre la campaña del equipo de Jorge Fossati. “Alianza empezó mejor, ya nos llevaba gran cantidad de puntos cuando lo tomó Fossati. Eso le faltó a Compagnucci. Además, súmale los árbitros. Perjudicaron mucho”, dijo. Consultado sobre la implementación del VAR, indicó: “Demoran todo un día para tomar una decisión. Deben tener criterio. Cobran cuando hay ventaja a un jugador por un talón, Dios mío. Hay que saber usarlo”.

En otro momento, Leguía se refirió a su nueva función en el fútbol junto a José del Solar en menores del fútbol peruano. “’Chemo’ me llamó, conversamos y ahora estoy apoyando con la búsqueda de chicos entre 13 a 15 años. Me pareció interesante . Vamos a conversar con el ministro de Educación, ver los juegos nacionales, los inter escolares. La FIFA correrá con todos los gastos. Toda mi vida he estado detrás de esto, así que por fin vamos hacerlo. Mira los jugadores uruguayos, ecuatorianos, y ningún peruano. Justo conversé con Juan Reynoso y también ve difícil buscar jugadores. Se le complica su trabajo. Acá hay equipos provincianos, es una forma de recuperarlos. Mira a los Chumpitaz, Oblitas, Fernández, Cuéllar, son un montón, que venía de Copa Perú, de provincia. Los Cueto, Cubillas, Velásquez, que salían de inter escolares. Ya se ha viajado a provincia, ojalá la otra semana podamos juntarnos con el ministerio de Educación para ver los temas de campos, arreglarlos. El IPD tiene como 1300 campos”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR