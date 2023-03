Fossati es un entrenador que ha dirigido clubes importantes en la región, consiguiendo una serie de éxitos. Con Peñarol, por ejemplo, ganó el Campeonato Uruguayo en 1996 y con Liga de Quito levantó la LigaPro en 2003 y la Copa y Recopa Sudamericana en 2009. Años después, en 2012, se impuso en el Torneo Apertura de Paraguay con Cerro Porteño. Pero no solo ha conquistado Sudamérica. También Asia. Allí aupó su último trofeo en la Liga de Qatar 2015-16 con el Al-Rayyan.

Tuvo, además, un paso por la selección de su país entre 2004 y 2005, y los últimos equipos que comandó fueron el River Plate de Uruguay y Danubio. Ahora, su nuevo destino estará en Ate. No es la primera vez que se habló de un vínculo entre el combinado merengue y el técnico charrúa. A inicios del 2022, tras la salida por problemas de salud de Gregorio Pérez, Fossati estuvo cerca de fichar por Universitario. Entonces, dijo que le “atraía la idea” y que la ‘U’ “era un gran club”. Sin embargo, no lo hizo porque ya tenía un contrato y un compromiso con Danubio. Hoy solo falta la firma.

Su sistema y estilo de juego

La pregunta que algunos hinchas se harán es qué estilo implementará Fossati en la escuadra estudiantil. “Es un técnico bastante balanceado. O sea, no se puede catalogar como uno defensivo ni como uno ofensivo. Sí te puedo decir que, para mí, la táctica favorita de él es jugar con línea de 3 o línea de 5 en el fondo. O sea, 3 zagueros y 2 carrileros. Lo utilizó mucho en River (Plate de Uruguay), lo utilizó mucho también en Danubio”, nos dice el periodista deportivo uruguayo Gonzalo Gabriel, de radio Universal Montevideo.

“Es un entrenador bastante medido. Y alterna jugadores de experiencia con jugadores jóvenes, por lo menos acá en Uruguay lo hacía así. También le gusta los zagueros bastante fuertes y grandes para esa línea de 3″, agrega el comunicador. Por su parte, su compatriota y colega Alejo García, de Radio Sport 890 y Radio Sarandí, señala que la mejor palabra para describir el estilo de juego de Fossati es “equilibrio”. E indica que “es un entrenador que, más allá del sistema, intenta que sus equipos ataquen y defiendan bien, que estén siempre bien parados, un bloque con las líneas juntas. El sistema que ha utilizado en los últimos años es línea de 3 y 2 carrileros por las bandas”.

Esa línea de 3 es probablemente la mayor diferencia con el esquema de Carlos Compagnucci, quien casi siempre usaba un muro defensivo de 4 jugadores con 2 centrales y 2 laterales. Otra diferencia está relacionada con la ofensiva. Compagnucci solía alinear a un ‘9′ (dependiendo de cómo transcurría el partido, el panorama variaba), que era Alex Valera generalmente. Pero Fossati utiliza 2 centro delanteros (su sistema de juego en Danubio casi siempre fue de 3-4-1-2), por lo que Alexander Succar o Emanuel Herrera podrían acompañar al de Lambayeque en una hipotética alineación del entrenador uruguayo. Piero Quispe, en tanto, podría actuar como el mediapunta del once inicial.

Eso sí, tal como deja claro la página Capitán Andrés GR -del analista táctico chileno Andrés González- en su artículo ‘¿Cómo juega el River Plate de Uruguay de Fossati?’, “la idea de Fossati siempre es proponer y jugar con el balón por abajo, salir jugando desde el fondo con el arquero para ir generando los espacios con un juego combinativo y llegar con varios hombres al campo contrario”.

¿Se podrá adaptar a la ‘U’?

Lo que puede resultar un problema para Fossati es que el equipo de la ‘U’ no fue armado por él, aunque sí conoce a Luis Urruti, a quien dirigió en River Plate de Uruguay en 2019. De todas maneras, tendrá que adaptarse a la situación y a trabajar con los jugadores que tiene disponible. “Creo que Fossati está ampliamente capacitado para adaptarse a un plantel que no armó. Tiene la experiencia necesaria para sacar lo mejor de sus jugadores. Por supuesto que esto es fútbol. No hay fórmulas mágicas y hay cosas que no se pueden suplir. Si no tenés un gran ejecutante de pelotas quietas, no lo tenés. Pero, sin dudas, puede sacar lo mejor del plantel que tenga. Y también adaptarse a las características del fútbol peruano en términos generales”, expresa el periodista García.

De manera similar, opina Gonzalo Gabriel. “(Fossati) tiene una experiencia y una trayectoria muy importante. Ha dirigido en distintas partes del mundo. Ha dirigido a la selección uruguaya. Ha dirigido en distintos equipos acá (en Uruguay) con objetivos diferentes, tanto River, Danubio como Peñarol en su momento. Y se ha sabido adaptar. Creo que tiene la experiencia como para poder adaptarse cuando llega a un equipo que ya está conformado, más allá de que obviamente no es lo ideal para ningún técnico”, sostiene.

Fossati, de hecho, ya demostró que se puede acoplar a un plantel que no conformó. En la temporada del 2019, al River Plate de Uruguay le fue mal en el Torneo Apertura, por lo que desde la institución buscaron a Fossati para que pueda resurgir al club. Y, en parte, lo consiguió. En cuatro meses, logró mejorar el nivel del equipo e, incluso, terminó como primero del grupo A del Torneo Intermedio, lo que le permitió que dispute la final de esa competición contra Liverpool. Sin embargo, el ‘Darsenero’ perdió por penales. Ahora, arriba a la ‘U’ casi con la misma tarea: que el equipo se recupere tras un mal comienzo y lograr alzar el título al final de la temporada, el cual Universitario no gana hace 10 años.

Títulos que ha ganado Fossati como DT

Torneo Equipo País del club Año Campeonato Uruguayo Peñarol Uruguay 1996 Serie A o LigaPro de Ecuador Liga de Quito Ecuador 2003 Liga de Qatar Al Sadd Qatar 2006-07 Copa Sudamericana Liga de Quito Ecuador 2009 Recopa Sudamericana Liga de Quito Ecuador 2009 Liga de Campeones de AFC Al-Sadd Qatar 2011 Campeonato Paraguayo (Torneo Apertura) Cerro Porteño Paraguay 2012 Liga de Qatar Al-Rayyan Qatar 2015-16

Su personalidad

¿Y cómo es Jorge Fossati en cuanto a su carácter? “Es un técnico con mucha personalidad. (Tiene) mucha experiencia y personalidad para el manejo del plantel, el trato con los dirigentes y la hinchada. Quizás su punto débil es la relación con los árbitros. Si bien es muy respetuoso, suele protestar mucho y vive los partidos con mucha intensidad en ese sentido”, nos responde Alejo García.

Su colega Gonzalo Gabriel coincide en que “quizá es bastante protestón, por ejemplo, con los árbitros”. “Si uno lo ve en los partidos, es un tipo bastante protestón, pero siempre con respeto, no es un tipo que se salga de su lugar”, precisa. El periodista también acota que “es un tipo supercálido a la hora de dialogar”.

Por último, menciona que una de sus características es que es “superreligioso”. “Generalmente, los planteles tienen en el vestuario alguna virgencita y como que lo van a ver rezando, lo van a ver agradeciendo. Y con la prensa, siempre tiene un buen trato más allá de que es un tipo frontal y serio”, prolonga.

Tiene una gran tarea Jorge Fossati en Universitario. Debe enderezar al plantel, olvidar este mal inicio y encarrilar al equipo para que luche por el campeonato nacional.

