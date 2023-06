Universitario de Deportes llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez para abordar el avión que lo llevará a la ciudad del Cusco, donde disputarán su primer partido por el lausura: este jueves se miden frente a Cienciano, a partir de las 7 pm. Si bien el ‘profe’ Jorge Fossati trabajó a lo largo de estos días para arrancar con el pie derecho la segunda parte de la temporada, a pesar de que no tendrá cinco piezas claves. ¿Qué pasó? No contará con José Carvallo, Edison Flores, Alex Valera (convocados por la Selección Peruana a la gira en Asia), Andy Polo (lesión) y Rodrigo Ureña (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas).

En ese sentido, el DT del cuadro ‘merengue’ indicó lo siguiente: “Yo siempre valoro al que está y no me pongo a llorar por el que no está, porque no solucionaría nada”. Asimismo, agregó que Andy Polo “recién comenzó a trabajar ayer con pelota, pero para el miércoles sí estará”. El atacante, quien fue llamado por Juan Reynoso a la Selección Peruana, quedó desconvocado por una lesión que tuvo durante el partido contra Independiente de Santa Fe. Ojo, regresará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la Copa Sudamericana.

Otro futbolista que se irá incorporando, aunque de manera más paulatina, será Edison Flores, quien estuvo convocado para los duelos con Corea del Sur y Japón. “Flores llega el jueves, así que no podemos colocarlo de inmediato en los partidos, menos el miércoles. En la semana veremos en qué condiciones físicas llega y las cualidades que muestre”, concluyó.





Fossati también habló sobre la implicancia que tiene jugar en altura y admitió que Cusco será “una plaza complicada”. Eso sí, señaló que “me siento un poco hasta ridículo hablando de este tema, porque creo que a veces hay que seguir aclarando que en Perú, el aficionado y parte de la prensa, parece que lo naturalizó y no es natural para un equipo del llano jugar a 3 200 metros de altura. Hay que dejar claro eso a la afición”.

Bajo esa premisa, argumentó que el equipo tiene razones para salir adelante. “Es comprobado que, en el caso de Universitario, tiene cómo superar esa dificultad. A eso vamos, pensando en lo futbolístico, en un equipo que es bueno y que nos dio mucho trabajo en Lima, que ahora tienen el plus de la altura; pero este grupo ha demostrado que con orden, con disciplina y con estrategia también se puede disimular lo de la altura, así como las ausencias”, sentenció

Finalmente, dio su opinión sobre el VAR y su implementación para el Torneo Clausura. “No es una garantía total. El VAR se supone que debería ayudar, porque son tres pares de ojos más para se haga un mejor trabajo y para evitar que los árbitros puedan cometer errores gruesos. El VAR no está para ver hormigas, pero -como siempre digo- así hayan cuatro, cinco cámaras, todo depende de quién la maneje, si dará o no los resultados que tiene que entregar”.





