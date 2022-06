Universitario de Deportes realizó su primer movimiento de cara al segundo torneo de la Liga 1. La dirigencia merengue llegó a un acuerdo con Jorge Murrugarra, quien seguirá vistiéndose de crema hasta fin de año. Tal vez uno de los temas que más preocupaba al hincha crema en las últimas semanas, ya que el contrato del futbolista de 25 años finiquitaba en los próximos días.

El exitoso término de esta negociación le permitirá al entrenador Jorge Araujo poder contar con un volante que ha venido usando de forma constante desde que asumió la dirección técnica de los de Ate. Tras el anuncio oficial del conjunto estudiantil, Depor conversó con el futbolista de 25 años, quien afirmó que se quiere quedar un tiempo más la ‘U’, ganar el título 2022 y pegar el salto al extranjero.

¿Cómo te sientes después de la extensión de tu contrato? ¿Por qué demoró tanto?

Estoy muy feliz de seguir en Universitario. Una institución donde me siento muy cómodo y contento. La demora se dio porque estuvimos poniéndonos de acuerdo en algunas cosas, pero lo más importante es que se llegó a buen puerto.

¿Existe algún motivo para que tu vínculo solo sea hasta diciembre?

Lo que acordamos es que para finales de año se pueda concretar la renovación por un tiempo más prolongado. Por mi parte espero que así se termine dando. Mi intención es quedarme mucho más tiempo en la ‘U’. Voy a seguir esforzándome para conseguir eso.

Empezaste sin ser tomado en cuenta y ahora ya llevas seis partidos como titular ¿Cómo te sientes está temporada en Universitario?

Me pone bien el poder tener continuidad. En el grupo hay una competencia sana y el club cuenta con muy buenos jugadores en mi posición. Esto último es importante porque nos permite encontrar nuestro mejor nivel.

Tuvieron una primera mitad de año complicada con la salida de Gregorio Pérez y la salida de Álvaro Gutiérrez. ¿Afectó en el grupo el tener tantos técnicos en tan poco tiempo?

Si, siempre que se va un entrenador afecta. Imagínate cuando se da de forma tan sucesiva en el corto plazo. Aunque el grupo se mantiene unido y firme con el objetivo que es salir campeones nacionales.

Jorge Murrugarra registra nueve partidos en la temporada 2022 con Universitario. (Foto: Agencias)

¿Qué le ha sumado Jorge Araujo a Universitario?

Nos añadió más intensidad y presión. No importa en la cancha que juguemos, sea de local y de visita. Siempre tenemos que ir hacia adelante. A eso hay que sumarle la posesión de la pelota, siempre nos indica que tenemos que salir jugando y realizar movimiento para siempre encontrarnos libre de marca.

¿Cuál fue el principal factor que no les permitió seguir peleando por el Apertura?

Considero que principalmente fue porque no sumamos los puntos de local que si o si teníamos que haber ganado. Al final no sirvió de mucho traer grandes resultados de afuera si en casa no pudimos ser contundentes.

¿Cuál es el objetivo para el Torneo Clausura?

Tenemos la mente puesta en dar la vuelta a fin de año. Estamos muy comprometidos, nos damos integro en cada entrenamiento para conseguir la meta que nos hemos trazado.

Este año fue la primera vez que jugaste con la hinchada crema. ¿La Trinchera Norte juega un partido aparte?

Sí, de todas maneras. Ellos siempre están presentes. No solo en el Monumental, también llegan hasta las regiones donde jugamos de visita. Es impresionante. Nunca dejan de alentar. Así vayamos ganando o perdiendo. Esto termina siendo una motivación extra para nosotros.

¿Sientes que el siguiente paso es pegar el salto al extranjero?

Me gustaría emigrar. Creo que sería un gran paso en mi carrera. Sé que para que llegue esa oportunidad tengo que seguir esforzándome, mejorar en muchas cosas y trabajar el doble.

¿Tuviste alguna opción de ir a Cienciano a inicios de año?

Si. El gerente deportivo de Cienciano se comunicó con mi representante, pero no se llegó a concretar porque tenía contrato vigente con la ‘U’ y varias metas que cumplir con la camiseta crema. Aunque no tuve un buen año (2021), quise demostrar lo que podía aportar.

¿La selección peruana pasa por tu mente en el corto plazo?

Si de hecho es una meta que todo jugador se traza. Yo sigo entrenando y jugando todos los partidos con el objetivo de que algún me puedan llamar.





