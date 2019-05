¡Por su revancha en la Liga 1! Juan Pajuelo nunca elude una responsabilidad

Está grabado en los libros de historia de Universitario de Deportes. Cuando llegó al club, en 1997, el equipo crema llevaba tres años sin consagrarse campeón nacional. Una temporada después empezó a vivir una de las épocas más gloriosas del conjunto más campeón del fútbol peruano. Junto a otros 15 jugadores, Juan Pajuelo estuvo presente en los tres años del tricampeonato. Casi 20 años después, el que era defensa ahora es entrenador y tendrá otra oportunidad de oro con la misma camiseta que alguna vez defendió.

Decir que repetirá lo hecho a finales del siglo 20 sería algo ingenuo. Hoy por hoy, el equipo de Ate vive una crisis futbolística y un hombre de la casa será el encargado de empezar a levantarlo. A inicios de este mismo año fue anunciado como técnico principal del equipo de reserva y en menos de seis meses ya lo hace con el principal.

El Goyo Bernales será el asistente de Pajuelo en el primer equipo de la 'U'. El 'Goyo' Bernales será el asistente de Pajuelo en el primer equipo de la 'U'.

El optimismo le sale por los codos. A dos partidos de finalizar el Apertura, no le queda otra cosa que no sea sonreír. Al final, las cuatro derrotas consecutivas –y cinco partidos sin ganar– se levantan con una sonrisa en cada entrenamiento y disfrutando del día a día. Amar al club parece ser el valor agregado para no dejar de pensar en positivo aunque el contexto quiera creer lo contrario.

Y es que Juan Pajuelo sabe –como lo dio a entender en su conferencia de presentación– que el camino más fácil para convencer a sus futbolistas es la actitud. La misma que lo ayudará a descomprimir la presión negativa de un equipo que ha recibido ocho goles en sus dos últimos encuentros como local y que, ante UTC, espera borrar todos los fantasmas.

De todos los colores

Aunque su último paso por el banquillo del Monumental no terminó de la mejor manera junto a Roberto Chale, la responsabilidad no es algo que el exdefensor evada. Hace cuatro años, cuando Óscar Ibáñez fue destituido del cuadro merengue, fue el mismo Juan quien tomó las riendas del equipo. Sí, fue un partido, pero a la ‘U’ le sirvió para sumar de a tres y ver lo que llegaba con mayor optimismo.

Quizás el círculo se cierre, aunque nadie tiene escrito el futuro. La confianza hay que ganarla y, hoy por hoy, él reconoce cuál es su posición. Soñando, como todo hincha crema, en que algún día pueda ser ratificado en el banquillo de uno de los equipos más populares del país. Mientras tanto, como aquella vez en el 2015, la ‘U’ de Pajuelo saldrá a ganar, en ese momento a Alianza Atlético y ahora a UTC.

La 'U' venció 2-1 a Alianza Atlético en el 2015. (Video: YouTube)

Pero aunque vestido de crema le vaya bien, hay una pequeña contradicción de su paso como entrenador de Primera División. Porque a pesar de toda la buena vibra con la que llega, Pajuelo no tiene buenos números en el Descentralizado, en gran parte gracias a su mal paso por Comerciantes Unidos en el 2018. En Cutervo dirigió 10 partidos y no pudo ganar ni uno –solo logró dos empates–, por lo que los dos encuentros que vienen le llegarán como una especie de revancha.

¿Será su trampolín?

A mitad del 2018, cuando Universitario peleaba por no descender, la llegada de Germán Denis le dio un toque de respiro al conjunto dirigido por Nicolás Córdova. El ‘9’ argentino significó gol, pero sobre todo peso en el vestuario de un equipo que estaba falto de experiencia, algo que necesitaba con urgencia para no seguir sufriendo.

Casi un año después, el ‘Tanque’ es uno de los capitanes sin cinta que tiene el equipo crema. Con siete tantos en la Liga 1, Denis se ha convertido en una pieza fundamental en el sistema que, hasta la fecha pasada, elegía el entrenador chileno.

Germán Denis le anotó su primer gol a Unión Comercio. (YouTube)

Ahora, con la llegada de Pajuelo, Germán seguirá siendo una pieza clave para servirle de trampolín a un entrenador que ya lo conoce. Allá por el 2000, cuando el central dejaba la ‘U’ después de conseguir el triplete, era para viajar a Argentina. Precisamente a Los Andes, donde estaría por poco más de un año. En ese equipo fue donde coincidió con el ahora delantero que tendrá que dirigir.

Un Denis joven que compartía vestuario con un jugador peruano que ya tenía algo de experiencia. Ninguno de los dos imaginaría que, unos cuantos años después, ambos serían las piezas que necesitaría Universitario para salir, nuevamente, de un mal momento.

