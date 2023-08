Eso sí, destacó la capacidad de Larriera. “Nos hemos enfrentado en varios lugares. Es un gran profesional. Tiene años en esto. Me satisface que el fútbol peruano esté mejor en cuanto a la capacidad de lo técnico”, agregó el estratega charrúa.

Bajas, vueltas y rotación del arco

En lo futbolístico, el técnico crema adelantó que el defensa argentino Matías Di Benedetto no está recuperado del todo. Es probable que no sea tomado en cuenta para el partido frente a Melgar; sin embargo, lo esperarán hasta el último. “Veremos cómo sigue”, dijo. De no sanar, el zaguero Marco Saravia continuará haciendo dupla en la retaguardia con el paraguayo Williams Riveros.

Los jugadores que sí quedaron totalmente descartados para este nuevo encuentro en Arequipa son Emanuel Herrera, Roberto Siucho y Alexander Succar, todos lesionados. Eso sí, el volante tapón Rodrigo Ureña entrenó con normalidad y será fijo contra el equipo ‘Dominó'.

En otro momento, el técnico Jorge Fossati adelantó que se iniciará la rotación de los arqueros en tienda crema. Lo más probable es que Diego Romero, de 21 años, sea el reemplazante del experimentado José Carvallo en el arco merengue.

Quispe está pedido

Su fútbol es atractivo y cruza fronteras. Piero Quispe dejó grata impresión con los cremas cuando jugó la Copa Sudamerica, torneo que le sirvió de vitrina internacional.

Con 21 y tres años más de contrato con Universitario, el talentoso enganche es seguido por clubes de cada rincón del mundo. Desde Argentina, los portales vinculados a la cobertura periodística del Club Atlético Talleres de Córdoba informan que el volante peruano está en los planes del entrenador argentino Javier Gandolfi. Además, también hay otros dos clubes más de la provincia argentina que están tras los pasos del talentoso volante.

En Inglaterra, el Brighton de la Premier League también le ha puesto la puntería. Según cita el medio inglés Clean Sheet, “Quispe podría ser el próximo sudamericano en sumarse al Brighton, que tiene varios ojeadores en Perú. Nottigham Forest también lo está siguiendo”. Eso sí, el club que quiera contratarlo deberá abonar 800 mil euros, según revela el portal Transfermarkt.

