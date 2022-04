Manuel Barreto se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del fútbol formativo en el país. Su experiencia como futbolista, su corta edad (39 años) y buena relación con los mejores lo trasladó a esta dura labor, que tiene como objetivo formar al profesional del fútbol desde la etapa base. Así, tras su paso por las categorías de menores de Sporting Cristal, la ‘Muñeca’ ahora es el nuevo Jefe de Unidad Técnica de Menores de Universitario de Deportes, el club de sus amores.

La ‘U’ no atraviesa su mejor momento deportivo, pues no conquista el campeonato nacional desde hace nueve años y los constantes cambios administrativos que se ejecutaron, afectaron al club, especialmente a los más jóvenes. Los cremas han perdido presencia en estas categorías y ahora Barreto será el encargado de volver a colocarlo en la pelea. ¿Su objetivo a mediano plazo? Que el primer equipo esté conformado, en gran medida, por jugadores nacidos en las canteras, formados en VIDU.

- ¿En qué consiste el proyecto de menores en Universitario de Deportes?

Es un proyecto que a mí me genera una ilusión tremenda. Consiste, para resumir, darles mejores y mayores oportunidades a los chicos. No solo en la parte deportiva sino también a nivel integral. Ofrecerle mejores oportunidades al jugador de Universitario, ese el objetivo resumido. La verdad, es un proyecto grande que abarca varias estructuras, varias ramas. Y estamos súper contentos de comenzar de a poquitos, poniendo los cimientos de todo esto.

- ¿Qué lo sedujo de la Unidad Técnica de Menores de la ‘U’?

Primero, mi cariño y agradecimiento con la ‘U’. Yo me he formado acá, no solo como jugador, sino como persona. Después, la importancia de la tarea, la confianza que tuvo en mí la administración y lo que creo que se pueda hacer. Yo siento que la ‘U’ es muy grande y que, con profesionalismo, orden, procesos y proyectos, podemos construir realmente un fútbol formativo acorde a la historia y envergadura del club.

- ¿Considera que ser hincha del equipo es una fortaleza?

Yo no creería que esa sea una fortaleza, en todo caso es muy difícil hablar de las virtudes de uno. Yo soy muy apasionado con lo que hago, intento en todo momento dar lo mejor de mí y trato de siempre instruirme, de capacitarme, de dar siempre lo mejor.

- ¿Siente que ha cambiado esta área desde su llegada?

Estoy impactado positivamente de la esencia, del corazón del jugador de la ‘U’, que me he venido a encontrar después de tiempo. Me he chocado con chicos nobles, generosos, con muchas ganas de aprender y abiertos a recibir un nuevo método de aprendizaje. Cada vez que vengo a Campo Mar con mi familia siempre digo “de ahí vengo, ahí me formé”. Uno relaciona a la ‘U’ con mucha garra, mucho esfuerzo, con la entrega. Por ejemplo, acá cerca de VIDU hay unos cerros de arena, de fábricas de ladrillos, me parece. Cuando entrenaba aquí, con mi categoría, como parte de la pretemporada los subíamos. Ahora que recuerdo eso me doy cuenta que tenemos una identidad, una forma de ser, de no rendirnos, que está relacionado un poquito a cómo nos hemos formado. Hay cosas que no cambian, que están ahí, solo que ahora hay que darles procesos de entrenamientos que tiene el fútbol moderno.

- ¿Qué es lo que se debe trabajar?

En todo. En general, tenemos que mejorar el fútbol, desde mi lugar quiero hacer lo mejor para que el fútbol de menores de la ‘U’ mejore porque eso repercute a nivel nacional, a nivel selección. Entonces, todos tenemos una responsabilidad desde ese punto. Yo estoy creando un proyecto desde cero. Nos hemos encontramos con muchas cosas, venimos de una pandemia, así que estamos formando un proyecto de cero. No es sencillo, uno tiene que ir paso a paso. Estamos desarrollando nuevos convenios, abriendo nuevas áreas que están permitiendo hacer una formación integral de los futbolistas

- ¿Podrías detallarnos más del proyecto?

Lo que te puedo decir es que estamos abriendo el área del cuidado y desarrollo de talento, que está liderado por el psicólogo de la ‘U’. Tratamos de cuidar nuestro talento, monitoreando sus emociones, monitoreando su estado familiar, cómo está su conformación familiar, cómo vive ese chico en casa, cómo se alimenta. Ahí entran los nutricionistas, tratamos de cuidar el tema de colegios. Hemos cerrado un convenio y hoy 32 chicos de Universitario tienen un 75 % de descuento en un colegio de un prestigio muy alto. Todo bajo el cuidado y desarrollo del talento.

Estamos cerrando contratos con otras instituciones para tener fisios, médicos para salvaguardar la salud del jugador. Yo estoy convencido, con mi experiencia y conocimiento, y sobre todo con la gente que he traído en la parte deportiva, que todo lo que se haga va a ser de los más altos estándares, pero quiero, y me preocupo mucho en lo que es la parte humana, la parte de las emociones, la parte mental, que sin ella no podemos ir hacia ningún lado.

Respetar y fortalecer la esencia de la garra crema, añadiéndole un juego que nos permita desarrollar mejor el talento de nuestros niños y adolescentes. Somos Garra y Fútbol, Somos la U. pic.twitter.com/WWQ2MRHqHs — Manuel Barreto (@mbarretodt) April 1, 2022

- Se dice que uno de los baches que tiene el futbol peruano parte desde la formación de menores. ¿Qué tan real considera esto?

Es evidentemente, indispensable. Pensemos que, si queremos tener mejores ciudadanos, tenemos que educarlos mejor. La educación en nuestro país tiene que mejorar, entonces la educación del fútbol también. Tenemos que ser más profesionales, tenemos que tener un método acorde a los tiempos que rigen, renovarnos, tenemos que tener una mirada global. Antes teníamos una mirada reduccionista donde separábamos el fútbol, físico, táctico y técnico. Hoy sabemos que no se puede separar porque es un sistema complejo, donde están las emociones, la parte mental y que sin eso no podemos ir a ningún lado.

- Hablando en el caso psicológico, los problemas administrativos asumen una gran carga emocional para un jugador tan joven...

Lo que pasa es que la ‘U’ cada 3, 4 o 5 meses hace un borrón y cuenta nueva. Hay inestabilidad, desgobierno, desorden. Todo eso ha ido cambiando, me parece, con la gestión actual, porque lo que he encontrado es distinto. Hace algunos años que me ha tocado trabajar en la ‘U’ como entrenador de futbol de menores, y no teníamos ni camisetas, ni agua. Por lo menos, ahora, yo siento que estamos tratando de hacer las cosas bien, pero se necesita estabilidad. Y cualquier club del mundo que tenga estabilidad va a poder desarrollar proyectos.

- Siempre ha destacado la formación como ser humano. ¿Actualmente la institución prevalece sus valores o sientes que los ha perdido?

No. El fútbol formativo se rige bajo valores, es más, dentro del proyecto que hemos construidos, que hemos transmitido a todos los entrenadores, en menores y todas las áreas, el punto de inicio son los valores. La garra, unión, ética de entrenamiento, integridad, humildad, son valores innegociables para mí y que transmitimos a través del entrenamiento. Para mí los valores son los pilares que sostienen el proyecto.

- ¿Y cuando salen del entrenamiento?

Yo te puedo decir lo que estamos haciendo desde acá y lo que queremos conseguir. Creo que está en todos nosotros la obligación de tratar de ser una mejor sociedad y tratar de influir. Además, a nosotros que nos toca estar en la vida de un niño, adolescente, es indispensable, obligatorio, es un requisito difundir valores.

- Bajo su experiencia, ¿se ve otra vez al mando del primer equipo de la ‘U’?

Ya me ha tocado estar por una emergencia, la primera fecha de esta temporada, y fue un honor, un privilegio que voy a llevar conmigo siempre, pero siento que la ‘U’ hoy me necesita en este cargo. Estoy totalmente comprometido con el desarrollo del proyecto del fútbol de menores, y no veo eso más allá, ni a corto ni a mediado plazo. Yo vivo el día a día, no me planteo hipótesis.

- En estos meses estando en la ‘U’, ¿qué es lo que más le llamó la atención?

El jugador de la ‘U’ observa todo el esfuerzo que hacemos. Ese niño, ese adolescente que tiene una pasión enorme a pesar de algunas carencias, dificultades, que ha estado desatendido en los últimos años por los problemas que afronta el club, por la pandemia también, reconoce el esfuerzo, el coraje. Hay una rebeldía que a mí me emociona.

- ¿Qué opina de Piero Quispe?

Hablaba de los valores y creo que Piero Quispe sintetiza todo lo que nosotros como institución estamos orgullosos de difundir. La humildad, la garra, la creatividad, el esfuerzo, el coraje. Es un chico joven que hay que llevarlo con calma, entiendo eso del ‘fenómeno Quispe’, de alguna forma porque la ‘U’, estos últimos años, no ha podido tener muchos jugadores de la casa en el primer equipo. Pero no olvidemos que es un chico categoría 2001, es un jovencito que tanta atención no le viene bien. Él tiene que labrar su camino, ir paso a paso. A nivel personal, la semana que estuvimos juntos, viéndolo entrenar, yo sabía que él tenía que jugar ahí, porque uno lo ve entrenar y se siente.

- Cada vez se está viendo menos presencia de menores en el primer equipo, ¿cree que el talento se pierde por falta de oportunidades?

Hay muchos factores, yo pienso que al final el que está preparado, el que está listo, también con una pequeña dosis de suerte que también es necesaria, llega. Pero es importante que se pueda desarrollar una política a nivel institucional, yo tengo el sueño o la visión que de aquí a algunos años podamos tener un 60 %, 70 % formado en nuestras divisiones menores. Eso toma un tiempo porque no se puede hacer magia.

- ¿De cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente?

También me lo preguntaban al inicio del proyecto y yo comentaba que, en las categorías menores, en las más pequeñas de Sub 14 para abajo, el cambio del método y de la metodología de los nuevos entrenadores se podría hacer de manera instantánea. Es muy grato ver a la Sub 14 en la final nacional y esperamos que puedan tener éxito en su participación el próximo miércoles. No obstante, las categorías más grandes, acercándose a la Primera División, si tú no has tenido una formación coherente a lo que se necesita, es muy difícil ya revertirlo porque ya estás en edad de tener que competir a nivel semi o profesional. No te puedo decir específicamente el tiempo, pero sí algunos años para que esto realmente se encamine.

- Un ejemplo podría ser el 2013, un plantel lleno de juveniles logró salir campeón a pesar de los problemas administrativos, ¿qué crees que pasó ahí?

Me parece que eso es paradigmático, yo me permitiría ir más allá al tricampeonato, había muchos jugadores jóvenes salidos de la ‘U’. Yo siento que, si queremos volver a los éxitos de antaño, necesitamos tener a jugadores de la casa. Pero qué te puedo decir, los últimos años la estabilidad ha hecho que del futbol formativo esté relegado, no se ha mirado, ni se ha entrenado y trabajado como se debe, y eso nos ha alejado un poquito de nuestros competidores. Entonces, tenemos que revertir y volver a posicionar a Universitario como el mejor lugar para entrenarse a nivel de menores en el Perú.

Mira las canchas donde estamos, eso no lo tiene ningún equipo del Perú. Además, hay un proyecto súper ambicioso, que esperemos poner la primera piedra en los próximos meses de hacer acá un nuevo gimnasio, oficinas administrativas, salas de video análisis, incluso una nueva vivienda. Hay mucho por hacer, pero con apoyo, estabilidad y todos unidos lo podemos lograr.

¡Ya contamos con nuestra área de Análisis y Rendimiento! 📹⚽



El trabajo en nuestras divisiones menores es reforzado con la nueva área que estudia el desempeño individual y grupal de las diferentes categorías de la «U».



Los detalles aquí ▶️ https://t.co/G28CYsdjJw#YdaleU pic.twitter.com/U7dgJnw4sP — Divisiones Menores - Universitario (@MenoresU) March 31, 2022

- Hablando de la Liga 1, ¿qué opina sobre la Bolsa de Minutos?

Eso es una discusión profunda, yo lo que digo es que la esencia de la norma debería ser más profunda, en el sentido que se debería premiar a las instituciones, a los clubes que utilizan en el futbol profesional jugadores formados de sus divisiones menores, y que ese premio que, evidentemente económico, debería ser reinvertido en futbol formativo a nivel de infraestructura, a nivel formación, capacitación, pero de alguna manera fomentar que esto suceda, porque a nivel formativo el fútbol no es profesional, tenemos que profesionalizarlo. Creo que esa norma podría irse un paso más allá, porque ahorita son 2 o 3 equipos que trabajan en menores, y que después los utilizan, pero, además te los prestan y eso genera una desigualdad en la competencia. Yo creo que hay que impulsar muchísimo que se profesionalice y se institucionalice a nivel nacional.

- ¿Y acerca de la paralización del Torneo Reserva?

Me parece increíble que no se reinicie, vamos a llegar a abril y todavía no inicia el Torneo de Reserva, después claro, los equipos peruanos van a Copa Libertadores, caen goleados y todos alzamos la voz. ¿Cuál es el torneo para esa Copa Libertadores Sub 20? Que forma les da competencia a los jugadores es el Torneo Reserva, y en el Perú todavía no se juega.

- Hace siete años aproximadamente que Universitario no es campeón del Torneo Reserva, ¿qué es lo que usted propone para que esto cambie?

Mire, propongo que no se espere más de lo que estamos haciendo ahora, y eso lo dice la historia en los últimos años. Yo le hablo del tricampeonato, siempre que la ‘U’ ha podido ser campeón ha tenido jugadores de la casa, para ello hay que trabajar con mucho esfuerzo y también hay una realidad que no podemos obviar que es la situación institucional en los últimos años. El futbol también premia, no está ajenos a los merecimientos, y si la institución no se maneja bien, la parte deportiva no tiene cómo sacar la cabeza, porque es todo un grupo un equipo.

- ¿Tiene amistosos programados? ¿Cuáles son?

Sí, reserva sí, estamos tratando ahí con el ‘profe’ Araujo, que él gestiona todo ello, ha jugado contra Huaral hace poco, y a nivel formativo, lo positivo es que iniciamos la Copa Federación este sábado después de dos años; hemos tenido ya desde febrero la Copa Evolution, que es la Sub 13 que estamos jugando, que con mucha alegría estamos en la fase final a nivel nacional, así que estamos contentos después de eso.

- En el aspecto físico y táctico, ¿hay algo específico que les pide a los jugadores?

Sí, yo estoy muy convencido que no hay mejora si no se inicia a nivel mental, como todo juego el fútbol tiene su táctica, tiene su estrategia, tiene su ciencia por así decirlo. Lo que tratamos acá es mejorar la toma de decisiones de los futbolistas a través de entrenar su pensamiento táctico, es que los futbolistas sean capaces de ver lo que está pasando, no de mirar, de comprender lo que está pasando en cada situación del juego para que así pueda tomar la mejor decisión acorde a la situación de lo que le está tocando afrontar.

El futbol es un juego dinámico es un juego situacional que, a cada momento impredecible, te ofrece algo distinto. El futbolista tiene que estar en grado y en capacidad de poder resolverlo y para eso hay que ayudarlo, para poder comprender lo que está pasando, y esa mejora va a hacer que se potencie a nivel muscular, físico e integral.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.