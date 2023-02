Como rosarino, conoces a Lionel Messi...

Sí, cuando estuve en un partido de las estrellas en la cancha de Newell’s, lo hizo la fundación del ‘Pupi’ Zanetti, y la de Messi. Tuve la suerte de ser invitado. En el micro charlaba con Leo.

¿Qué le contabas?

Cuando le comenté que conocía a su hermano Rodrigo Messi, con quien jugué en las inferiores de Newell’s, la conversación se volvió más amistosa. Hasta el día de hoy mi señora me dice porque no me saqué una foto con Leo. Hoy por hoy me arrepiento.

También viste jugar desde inferiores a Leo...

Unos años me tocó jugar para la Liga rosarina, y Messi jugaba de preliminar. Uno lo veía jugar y ganaba siempre por goleada. La dupla delantera era Messi y Rodas, se cansaban de hacer goles.

¿Y qué tal era Rodrigo Messi?

Era delantero, muy bueno. Después tuvo que dejar el fútbol cuando se llevaron a Leo a Barcelona desde muy chiquito.

¿Qué te pareció la incorporación de Paolo Guerrero al Racing Club?

Es un delantero que lo quieren todos los equipos. Boca lo quiso, hoy está en Racing, un equipo que está siendo protagonista los últimos años. Paolo es un jugador de jerarquía, de selección, aportará mucho a Racing.

¿Sigues ligado al fútbol?

Yo me recibí de técnico, siempre capacitándome. Estoy preparado para el día que toque. Solo llegará el momento. Voy a mirar partidos, muy seguido a Tigres, donde me inicié profesionalmente. Me cruzo con excompañeros, la verdad que estoy bien.

Es inevitable hablar de tu paso por Universitario en el 2011...

Llegué a la ‘U’ después de tener un gran semestre con Deportivo Cali. Llegaron varios refuerzos para pelear el campeonato, pero lamentablemente llegó al problema económico del club, el que no se cobraba. La cabeza no estaba puesta en jugar, sino en cobrar. Firmamos un contrato, pero no se cumplía. Tanto fue así que terminamos casi todo el año sin cobrar.

La directiva nunca le dio una solución...

Lo de nosotros fue muy grave. Tuvimos varias reuniones con el directivo Julio Pacheco, y en su momento, intentamos hablar muchas veces. Muchas reuniones, pero no iba él, sino una persona que trabaja en el club, no recuerdo su nombre. Tuvimos varias charlas, las mismas que se iban terminando con su mismo discurso. La plata no aparecía. Cada vez se iba agrandando la deuda. En lo futbolístico, tratamos de dar lo mejor, los resultados no nos acompañaron en el torneo local.

Son once años de la deuda que les tiene Universitario...

Tenemos el expediente, que, en febrero de 2017, a la ‘U’ se le cumplía el plazo para pagar la deuda. Después fueron cambiando de administraciones, y se retrasaban más. Hablamos con el abogado del gremio de futbolistas, pero no entendíamos el camino para la solución. Siempre que tenía que salir el fallo a favor nuestro, se retrasaba por el cambio de administración. Ya son once años de la deuda, y también ya perdimos la cuenta de los cambios de administraciones.

¿Cuántos meses te pagaron?

Yo firmé por dos años, y de los 24 meses cobré dos. Nos terminamos yendo por falta de pagos. No me podía quedarme doce meses más. Se iba a volver insostenible la deuda. Yo era uno de los jugadores que no quería firmar la planilla porque me parecía que no era justo. Veníamos de ocho a nueve meses sin cobrar y nos pedían firmar la planilla porque nos iban a sacar los puntos. A mí me intentaron sobornar para que firme la planilla, querían pagarme a mí solo, pero dije que no. No era justo. ¿Y mis compañeros? Nosotros hemos luchado para toda esa deuda intenten pagarles a los más chicos, que tenían un sueldo bajo.

Los hinchas desconocen lo que trajo abajo la campaña del 2011...

Para no perjudicar al club terminamos firmando la planilla, no queríamos que quede una mancha indeleble sobre el equipo que descendió a la ‘U’. Lo hicimos obligadamente para que el club no pierda la categoría. No porque nos obligaron los de arriba (directivos), sino que no queríamos perjudicar al club. Tratamos de buscar una solución, pero terminamos a tres puntos de no perder la categoría.

El enojo es con las personas que manejaban el club...

No entiendo cómo pueden seguir cambiando de administraciones teniendo deuda con nosotros. La ‘U’ sigue contratando jugadores, técnicos, y la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se los permite sabiendo de la deuda que tiene Universitario.

¿Ustedes tienen algún documento que avale su deuda?

Nosotros tenemos el expediente por la deuda reconocida de Universitario, y le hemos ganado el juicio, pero de qué sirve si lo tenemos archivado. Estamos buscando una solución. Acá en el fútbol argentino cuando hay deudas, el gremio de futbolistas se planta y el torneo no arranca hasta que se paguen a todos los jugadores.

¿Qué les comentaron en la Agremiación de Futbolistas?

El gremio no es gratis, ellos se llevan un porcentaje de esa deuda. Si no cobramos, ellos tampoco cobrarán su plata. Ellos tendrían que salir a defendernos, pero hace once años que la deuda se quedó estancada. Nosotros tenemos el expediente de un juicio ganado archivado. Ellos mismos también permiten que la ‘U’ siga contratando jugadores como si nada. Hoy nuestro caso queda archivado, y ellos (Universitario) sigue contratando jugadores como si nada. Dicen que tienen que arreglarlo Gremco y la Sunat, y si ellos no se ponen de acuerdo, entonces, esa deuda va a quedar por veinte años más. No es justo que todo quede en la nada. Tendrán algún beneficio o algún apoyo del Gobierno, Universitario, ya que no sale eso. Esperemos que, el lado del gremio esté más cerca nuestro, también.

Fuiste compañero del ‘Negro’ Galván, en su última temporada en la ‘U’. ¿Sabías que integra Embajadur, el proyecto de hinchas que alivian los pagos de deudas corrientes?

Tuve varias charlas con el ‘Negro’ Galván, también con Rainer y Miguel Torres, pero ellos se encargan de comprar deuda menor a la que tiene Universitario con nosotros. Hemos charlado sobre la deuda nuestra, se hacía imposible. Teníamos una cifra del contrato, y con el correr de los años, los interesen corren. Al club le sigue generando más intereses. No encontramos respuesta de la dirigencia que nos obligó a mandar la carta de despido a la Agremiación por la situación que estamos pasando. En mi caso, y el de Pablo (Vitti), era insostenible quedarse. Teníamos diez meses de atraso, y todavía quedaba un año más. Yo me quería quedar, me sentía cómodo con el plantel que había, la gente, pero lamentablemente la situación de hizo insostenible.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR