Universitario de Deportes perdió su racha de partidos invictos (13 partidos, incluyendo los tres jugados en Copa Sudamericana), luego de caer por 3-1 frente a Alianza Atlético en Sullana. Sin duda, un episodio amargo, no solo por el resultado, también por las expulsiones que tuvo el equipo durante el partido (de Nelson Cabanillas, Aldo Corzo y Rodrigo Ureña), lo que complicó el panorama para los ‘cremas’.

Sin duda, un día que se quisiera olvidar, pero que tocará asumirlo como lección, para seguir mejorando y evitar que pase en compromisos futuros. Así lo dio a conocer Martín Pérez Guedes, al término de cotejo en Piura, al señalar que “hay que seguir mejorando día a día, hoy fue un partido duro donde hubo muchas cosas extradeportivas que complicaron el partido”.

Asimismo, admitió para Liga 1 Max que este resultado, especialmente, por todo lo que el equipo ha venido trabajando y demostrando a nivel local como internacional, “cuesta mucho, pero hay que tragar veneno, aceptar la injusticia y seguir trabajando”. Finalmente, comentó que “el arbitraje no es bueno, no solo en este partido, sino en varios. Hay ciertas condiciones que no se habitúan para que el partido salga como debe ser”.

La palabra del DT

Luego de la derrota sufrida en el norte, Jorge Fossati fue el encargado de hablar al respecto y dar su análisis de lo ocurrido en el estadio Augusto Menéndez. No obstante, el extécnico de Peñarol, con la madurez y toda una experiencia de vida, decidió no explayarse sobre el resultado, aunque sí enfatizó que fue el peor que han hecho desde que llegó a Ate.

“Fue la peor producción que tuvimos en mi periodo. Fue un partido anormal por muchas situaciones. Estoy orgulloso del plantel que dirijo. Estoy más orgulloso. Es todo lo que voy a hablar”, indicó Fossati luego de la caída en Sullana, en conferencia de prensa. Eso sí, el uruguayo no tuvo reparos en dejarle una ‘chiquita’ al arbitraje.

Cabe destacar que es la primera vez que a Universitario de Deportes le anotan tres goles en un partido de esta temporada (el primero llegó a los 23 minutos y los dos siguientes ocurrieron tras las expulsiones de Cabanillas y Corzo). Recordemos que la ‘U’ había conseguido 11 victorias y dos empates en los últimos meses.





