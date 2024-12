Alcanzaron el bicampeonato y en Universitario de Deportes no hubo espacio para el descanso: el plantel se puso a trabajar bajo las órdenes de Fabián Bustos y el área deportiva en la construcción de un plantel que irá con todo por el tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto y, a su vez, hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Tomando en cuenta ello, en Ate oficializaron las llegadas de César Inga, Paolo Reyna y Jairo Vélez. Pero no serán las únicas, ya que el guardameta Miguel Vargas será anunciado en las próximas horas. El exarquero de Deportivo Garcilaso será un as bajo la manga en el arco, ya que todo está encaminado para que Diego Romero continúe su carrera en el exterior (en condición de préstamo).

Ahora, Depor conoció que el guardameta tuvo este jueves su primer entrenamiento como jugador de Universitario (ya pasó los exámenes médicos correspondientes). Es decir, todo está listo para que en las próximas horas el club lo haga oficial. Cabe señalar que el acuerdo entre Universitario y el futbolista es por una temporada (con una opción por una más). Sin duda, en Ate priorizan la seguridad del arco, ya que el uruguayo Sebastián Britos renovó con la institución.

De esta manera, Miguel Vargas será el cuarto refuerzo para la temporada 2025. César Inga (procedente de ADT) fue el primero en ser anunciado y ya entrena con el resto del plantel. El segundo es Paolo Reyna, quien ocupará el puesto de lateral izquierdo que dejó Nelson Cabanillas (se fue a Melgar) y el último martes fue oficializado el volante Jairo Vélez, quien llega desde la Universidad César Vallejo de Trujillo.

Tras iniciar su carrera en Chile, Vargas llegó al Perú en 2022 para ser parte de Cienciano: estuvo hasta finales del 2023; esta temporada, defendió los colores de Deportivo Garcilaso. Justamente, en el ‘Pedacito de Cielo’, atajó 26 veces (entre Liga 1 y Copa Sudamericana), le anotaron 27 goles y dejó su valla invicta en nueve oportunidades.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





