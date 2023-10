Universitario de Deportes aseguró su liderazgo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura con una victoria contundente sobre UTC, por la fecha 17. La escuadra crema logró una victoria de 3-0, con anotaciones de Luis Urruti, Williams Riveros y Edison Flores, en el estadio Monumental. En tanto, el representativo cajamarquino no presentó una oposición sólida. Uno de los jugadores más criticados tras esta caída fue el arquero Patrick Zubczuk, quien cometió un blooper en el tercer tanto. Ante esta situación, el guardameta emitió una declaración al respecto.

Un rebote, generado por el portero del conjunto de Cajamarca, fue aprovechado por Edison Flores, que solo tuvo que empujar el balón hacia la portería y producir el gol. En una reciente declaración a El Diez, el futbolista del plantel norteño enfatizó que no hay razón para cuestionar desempeño profesional.

“Mi profesionalismo no está en duda en ningún momento. La gente que me conoce sabe de la persona que soy. Hoy me tocó cometer un error para que el resultado sea más abultado de lo que ya era. El partido anterior, con la ‘U’, fui figura. Así es el fútbol”, manifestó Zubczuk.

Además, Patrick expresó su anhelo de regresar a Universitario para celebrar su centenario, ya que lo considera el club más grande de Perú y dado que este año es sumamente significativo. A pesar de ello, enfatiza que actualmente sigue comprometido con UTC.

“Cualquier jugador quisiera estar. Es el equipo más grande del Perú y es un año muy importante. Siempre es un deseo que tengo de regresar al club en el que nací y crecí. Ahora me debo a UTC y creo que he demostrado al 100%”, concluyó.

Universitario vs. UTC: lo que se les viene

Luego de derrotar a UTC, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto de la temporada. Su rival será nada menos que Cusco FC, equipo al que visitará en la complicada ‘Ciudad Imperial’. Ojo, aún no hay fecha ni horarios confirmado para este encuentro.

Como se recuerda, la escuadra de Jorge Fossati marcha entre los primeros lugares del Torneo Clausura 2023. Por este motivo, la organización del campeonato nacional realizará un sorteo, este miércoles 4 de octubre, para definir la programación de los ‘merengues’ y Sporting Cristal. Este último es otro de los clubes que también pelea el segundo certamen del año y jugará en Cusco.

UTC, por su lado, tendrá que alistarse para recibir a la Universidad César Vallejo. Si bien aún la Liga 1 Betsson no dio a conocer la fecha y los horarios de la fecha 18, el ‘Gavilán’ ejercerá de local, en el Estadio Héroes de San Ramón. Eso sí, los de Carlos Ramacciotti buscarán a como dé lugar la victoria, con el objetivo de alcanzar un puesto en la zona de clasificación a torneos internacionales.





