A pesar de que ya pasaron tres días del partido entre Universitario de Deportes y UTC (3-0), todavía se sigue hablando de lo que sucedió en el estadio Monumental. Patrick Zubczuk, portero del cuadro cajamarquino, utilizó sus redes sociales para hacer sus descargos respecto a algunas acusaciones sin fundamento que lo señalan como principal responsable del triunfo ‘crema’, con afirmaciones que manchan su ética como profesional.

El guardameta de 28 años apuntó a aquellos comentarios malintencionados que lo culpan de hacerse dejado anotar los goles en el 3-0. “Acepto las críticas respecto a mi rendimiento en un partido, pero no acepto que mi dignidad y profesionalismo se pongan en duda. Llevo muchos años en el fútbol peruano y nadie tiene un mal concepto sobre mi persona. Me brindo íntegro a UTC partido a partido durante todo el año, con aciertos y errores y creo que nadie puede decir lo contrario”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, recalcó que el encuentro con la ‘U’ era muy especial para él, por su pasado en Ate y lo que significa jugar este tipo de duelos. Sin embargo, no todo salió como esperaba. “Para mí el partido contra Universitario era muy especial, esperaba tener un gran rendimiento porque sé que es una vitrina a nivel nacional. Lastimosamente tuve una mala noche, totalmente distinta a la que tenía en mente (todo lo contrario a la tarde que tuve contra Universitario en el Apertura, cuando también luchaban el campeonato)”, acotó.

Asimismo, remarcó que el bajo rendimiento que tuvo hace unos días no borra la buena campaña que lleva en el arco de UTC. “No es la primera vez, ni la última que tenga un mal rendimiento dentro de la cancha, es parte de nuestra profesión, y también tengo claro que un mal partido no borra todo lo bueno que se hace durante el campeonato”, cerró.

Recordemos que Patrick Zubczuk llegó al ‘Gavilán del Norte’ a comienzos de este año, después de haber jugado en Cienciano durante la temporada 2022. A pesar de que los cajamarquinos están muy lejos de clasificar a un torneo internacional y todavía tienen que ganar en la próxima jornada para alejarse completamente de los puestos de descenso, el ‘Rusito’ ha tenido un año muy regular.

Patrick Zubczuk debutó profesionalmente en Universitario en el 2016. (Foto: UTC)





¿Cuándo volverán a jugar Universitario y UTC?

Luego de ganar en casa y mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, Universitario de Deportes volverá a jugar dentro de dos semanas cuando visite a Cusco FC por la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el sábado 21 de octubre desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

UTC, por su parte, también volverá a tener actividad dentro de dos semanas, cuando reciba a la Universidad César Vallejo por la jornada 18 del Clausura. Este encuentro está pactado para el viernes 20 de octubre desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el estadio Héroes de San Ramón y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.





