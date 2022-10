Atrás quedaron las críticas y su bajo nivel futbolístico que provocó su salida en silencio del equipo crema. Hoy, el volante asume un rol protagónico acompañado de una madurez que asumió en soledad, cuando decidió darse otra oportunidad al jugar con “Los Heroicos” en la Liga 2.

El último jueves, en el estadio Alberto Gallardo y con la hinchada en contra, “Canchita” expuso su mejor reportorio con el balón y fue un dolor de cabeza para toda la defensa de Sporting Cristal, equipo al que le quitó el invicto y el liderato en la lucha por el Torneo Clausura 2022.

En charla con Depor, Paulo de la Cruz, el hombre orquesta del equipo del técnico argentino Gustavo Álvarez, confesó la etapa de transición que vivió tras alejarse del equipo de sus amores, la actualidad con Atlético Grau de Piura, la amistad con Piero Quispe, el sueño de jugar por el “equipo de todos” y volver, algún día, a Universitario de Deportes.

¿Es tu mejor torneo corto en el fútbol?

Sí, el Clausura me ha caído bien, y no solo a mí, sino a todo el grupo. El profesor (Gustavo López) con la idea de juego, el trabajo, todo ha dado fruto. Si no podemos lograr el Clausura, esperemos clasificar a una Copa Sudamericana.

Tu buen momento futbolístico ratifica la decisión de jugar Liga2 con Atlético Grau y empezar de nuevo tras tu alejamiento de Universitario…

Irme a jugar Segunda fue un tema muy difícil para mí, en lo personal. Me chocó bastante al principio, pero estuve cerca de la familia al jugar todos los partidos en Lima por la pandemia.

¿Cuánto cambió tu vida futbolística y privada al ya no estar en un club como la “U”?

Fue un tema muy difícil, más que venía de jugar en Universitario tres años, y de un día para el otro jugar en Segunda, me costó, pero decidí empezar de cero, ascender con Grau. Se me abrió esa puerta y pude dar lo mejor, me vino muy bien en lo futbolístico, personal y mental. Gracias a Dios la vida nos puso una segunda oportunidad en el fútbol.

¿Quién te aconsejó en ese momento futbolístico?

Mi padre y mi esposa. También la “Moto” (Quina), Hohberg, y amigos del colegio, sabía que era un reto de doble filo, el jugar Segunda. Después, en lo personal también me vino bien estar en Grau, junto a mi esposa e hijos.

¿Cuál es el trabajo silencio de Paulo de la Cruz?

La maduración futbolística y mental viene acompañada del trabajo del preparador físico de Grau. Hace cuatro meses implementó circuito de ejercicios de pesas, me sumé y eso me ha venido bien, me siento mejor físicamente. La fuerza me ha dado mayor seguridad. Ya no voy con miedo al choque, afrontó, me está ayudando los fierros al jugar.

¿Tienes esa espina futbolística de volver, en algún momento, a Universitario?

Hoy en día no crea que pueda volver, pero veremos qué pasa. Obviamente sería bonito regresar a la “U” para pelear cosas importantes. Me siento más maduro en lo futbolístico y personal.

Los hinchas de Universitario recuerdan tu juego, la melena, la “Noche Crema”, y también cuando partiste en silencio…

Mi tema fue por las redes sociales. A mí me afecto mucho, más que no se daban los resultados. Lo que me pasó a mí se lo comenté a Piero Quispe, que no se fije en las redes sociales cuando las cosas van mal, ya que eso influyó mucho en mí. Piero la viene rompiendo, ha sido seleccionado, el “Enano” está muy bien

¿Tuviste oportunidad de charlar con Piero Quispe?

Es de mi barrio (Los Olivos). Hemos peloteado juntos. Nos conocemos de chibolos. Él jugaba en mi categoría, imagínate lo que peloteaba.

Era atrevido, pistero y conchudo para jugar en el barrio…

Sí, no te imaginas como jugaba. Se metía por todos lados, siempre jugaba mucho el “Enano”.

En algún momento volverán a juntarse en un campo de juego…

Sí, de repente. Todo puede pasar.

¿Volverá a dejarte el cabello aleonado?

Ahora me quedó así, ya no hay chances de dejarme crecer nuevamente el cabello. Mucho cuidado. Imagínate estar en Piura, me sancocho. Estoy hermoso con el cabello corto.

Juan Reynoso está presente en cada entrenamiento y partido de la Liga1…

Todos los futbolistas estamos preparados para la selección. Yo sueño con estar ahí, en representar a mi país, es lo que quiero. Si uno está preparado lo hace bien, como sucedió con Bryan Reyna.

Estuviste por anotar un golazo bajo los tres palos de Alejandro Duarte, el último jueves en el 2-1 ante Sporting Cristal…

Imagínate si entraba. Hubiese sido lindo. Yo estaba ajustando cuando descontaron.

Ante Melgar, en casa, jugarán pensando en ganar y en esperar que caiga Alianza y Cristal, respectivamente…

Sí, ya no dependemos de sí mismo, sino de otros resultados. Nosotros debemos enfocarnos en ganar a Melgar, después veremos lo que sucede.

