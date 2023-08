“Yo, de afuera, no sé nada. De eso se encarga mi representante porque yo estoy enfocado en Universitario de Deportes y de lo otro no veo nada”, dijo Piero Quispe tras la última victoria de la ‘U’ sobre Carlos A. Mannucci (3-0), cuando fue consultado sobre la posibilidad de jugar en el extranjero. Si bien el volante no dio detalles sobre su futuro, lo cierto es que su repunte futbolístico en el equipo de Jorge Fossati ha llamado la atención en Argentina.

Según el portal Talleres Mi Pasión, especializado en información sobre el club cordobés, Talleres está siguiendo muy de cerca al mediocampista de 21 años. Aunque no revelaron mayores detalles del interés, afirmaron que si el ‘Matador’ no cierra otros fichajes prioritarios, podrían ir por el jugador ‘crema’.

“Talleres está tras los pasos de Piero Quispe, volante de Universitario. El jugador de 21 años está siendo seguido por la Selección Mayor de aquel país. Si no se concretan algunas prioridades la ‘T’ podría avanzar por él”, publicaron en su cuenta de Twitter.

Aunque a inicios de año Piero Quispe no tuvo el respaldo del comando técnico liderado por Carlos Compagnucci, tras la llegada de Jorge Fossati su nivel fue de menos a más y hoy es uno de los insustituibles dentro del equipo titular. Frente a Mannucci volvió a demostrar su gusto por el gol y marcó el 1-0 parcial con una gran definición dentro del área.

Contabilizando su participación en la Liga 1 Betsson y al Copa Sudamericana, el joven volante suma cinco goles y una asistencia en veintinueve partidos disputados. Por ahora no hay nada claro su futuro, pero si sigue así lo más seguro es que pronto tenga la oportunidad de emigrar. Hay que tomar en cuenta que su contrato con Universitario vence en diciembre del 2025.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último triunfo por 3-0 sobre Carlos A. Mannucci, Universitario de Deportes volverá a jugar este fin de semana cuando le toque visitar a Melgar por la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el domingo 6 de agosto desde las 6:00 p.m., se disputará en el estadio Monumental de la UNSA y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.





