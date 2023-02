La llegada de nuevos refuerzos para el medio campo, como Horacio Calcaterra, el chileno Rodrigo Ureña o el argentino Martín Pérez Guedes, ha puesto en una situación adversa a Quispe, pues Compagnucci ha preferido a ellos antes que al joven mediocampista. Esto se vio inicialmente en los últimos amistosos donde Piero arrancó en la banca. A todo eso se le suma que, en esta pretemporada, no ha tenido el nivel con el que terminó el año pasado, según dijo el mismo entrenador merengue a los medios.

De hecho, es Pérez Guedes quien le ha quitado el puesto a Piero, probablemente porque calza más en el estilo de juego que el DT crema está tratando de establecer: uno con mayor intensidad, mayor rapidez, con verticalidad, y no tanto con retención o conducción del balón. Esto último es una forma de jugar que más se asemeja a lo que hace el ‘36′ de Universitario.

Pero el argentino no es el único competidor de Quispe en la posición de volante ofensivo, también están Jordan Guivin y el recién llegado Yuriel Celi, considerando que Calcaterra y Ureña son prácticamente fijos en el once del estratega de la ‘U’.

Sus rivales de puesto

A diferencia del año pasado, esta temporada si hay más variantes para su posición. Su principal competidor en la volante es Pérez Guedes, quien al momento lleva la delantera. El argentino no solo se acomoda al esquema de Compagnucci, sino que también tiene algo que a Quispe le ha costado: el gol. En la anterior temporada, el mediocentro extranjero defendió los colores de Melgar y marcó en 9 oportunidades, tomando en cuenta la Copa Sudamericana y la Liga 1. Piero, en tanto, solo encajó en 3 ocasiones durante los últimos meses del año.

Otro rival podría ser Guivin. El mediocentro nacional llegó a mediados del 2022 para reforzar la escuadra estudiantil en el Clausura, era titular y anotó dos goles. No obstante, en esta campaña, ha perdido protagonismo. Podría rivalizar con Quispe por un puesto, aunque en el cotejo contra el ‘Delfín’, Compagnucci lo usó como pieza de recambio, solo que de Calcaterra. Guivin junto a Quispe y a Jorge Murrugarra eran parte del trio habitual en el medio campo de la ‘U’. Hoy están en la banca, luchando por un lugar en el 11 titular.

Finalmente, otro competidor para Piero podría ser Celi, aunque este último jugador, quien el año pasado militó en Carlos A. Mannucci, tiene la ventaja de desempeñarse en varias posiciones. Si contamos los números de ambos mediocampistas en la temporada 2022, Celi marcó más goles en su equipo: 4 frente a los 3 de Piero. Sin embargo, la ‘U’ se ubicó en la quinta casilla de Acumulado, mientras que Mannucci se situó en la posición número 15. Eso sí, ambos eran titulares en sus respectivos clubes.

El hecho es que hoy Piero no es titular y tiene como objetivo volver a retomar el protagonismo que tuvo el año pasado con Universitario. Al menos, el entrenador crema ha señalado que lo quiere ayudar. “Él es fundamental. Lo quiero y lo aprecio. Quiero ayudarlo. Tiene que seguir trabajando y creciendo. Que no haya estado en el primer partido no significa que no vaya a estar en el próximo”, declaró el DT.

Números de los volantes cremas en 2022

Jugador Equipo Goles Asistencias Partidos jugados Titular Valor en el mercado Piero Quispe Universitario (PER) 3 5 37 35 750 mil euros Martín Pérez Guedes Melgar (PER) 9 5 54 45 500 mil euros Jordan Guivin Universitario (PER) 2 0 17 15 550 mil euros Yuriel Celi Carlos A. Mannucci (PER) 4 2 33 29 475 mil euros Rodrigo Ureña Deportes Tolima (COL) 3 3 45 31 750 mil euros Horacio Calcaterra Sporting Cristal (PER) 1 7 40 39 450 mil euros

*Según datos de Transfermarkt.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.