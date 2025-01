Una de las mayores atracciones del amistoso internacional entre Universitario vs. Inter de Miami, que se jugó el último 29 de enero, era el Meet and Greet donde se suponía debía estar Lionel Messi. Sin embargo, los aficionados que pagaron cerca de tres mil soles para sacarse una foto con el campeón del mundo se sintieron decepcionados y estafados al no encontrarlo. En ese sentido, Pol liza, promotor del evento, respondió tras ser denunciado por el delito de estafa agravada.

Liza fue denunciado por los hinchas, quienes fueron representados por el abogado Aarón Alemán. El letrado indicó, en una reciente edición del programa “Ocurre Ahora”, que se realizó la demanda respectiva por estafa agravada contra la empresa Long Play Entertainment y el promotor Pol Liza Ríos.

Mientras el abogado informaba sobre las acciones legales que estaban tomando los afectados, el promotor se comunicó a través de una llamada telefónica y se defendió afirmando que brindó alternativas a los hinchas que se vieron afectados por la ausencia de Messi.

“Les di la solución de que vayan al partido y tuvieran acceso al ras de campo. Cosa que fue hecha. Fueron al evento. Yo les di la alternativa de devolverles el dinero, más la invitación al partido y ras de campo. Fue cumplido. Les dije que me enviaran un correo todos para hacerles la devolución”, contestó.

Messi y Corzo posando para una fotografía en la previa del partido. (Foto: Aldo Corzo Instagram)

Indecopi se pronunció ante ausencia de Messi en Meet And Greet

La empresa encargada de la organización del amistoso entre Universitario e Inter Miami, vendió un paquete de Meet & Greet que costó S/ 3855.00, el cual constaba de un contacto directo con varios futbolistas del elenco norteamericano, además de una entrada para la zona Butaca Roja, catering y buses con traslado directo al Estadio Monumental para presenciar el encuentro.

Los que adquirieron dicho servicio esperaban conocer a Lionel Messi en persona, algo que finalmente no sucedió. Esto fue denunciado por los compradores en sus respectivas redes sociales, con imágenes de indignación y mensajes de quejas al sentirse estafados. Según se pudo conocer, los únicos futbolistas que estuvieron presentes fueron Luis Suárez y Sergio Busquets.

Al recibir la información por esta multitudinaria queja, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se pronunció al respecto en sus medios oficiales. Según señalaron, iniciaran las investigaciones pertinentes para saber si la ausencia de Lionel Messi en el Meet & Greet configura una vulneración a los derechos de los consumidores.

“Ante las quejas reportadas sobre la ausencia del futbolista Lionel Messi en el Meet & Greet del partido amistoso entre el Inter Miami y Universitario de Deportes, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, ha iniciado acciones para determinar si existe algún incumplimiento a las normas de publicidad y/o alguna vulneración de los derechos de los consumidores por parte de los organizadores de dicho evento”, se puede leer en el comunicado de la entidad del Estado.

Indecopi se manifestó sobre los reclamos de los hinchas ante la ausencia de Lionel Messi en Meet & Greet. (Imagen: Indecopi)

¿Qué había dicho Pol Liza Ríos sobre la presencia de Messi en el Meet And Greet?

En una entrevista con Fútbol Como Cancha, Pol Liza Ríos, CEO de Long Play Entertainment, empresa a cargo de la organización del amistoso entre Universitario e Inter Miami, había dado luces sobre este servicio, el más caro del evento.

“No incluye a todas (los jugadores del Inter Miami) obviamente, sabemos que hay estrellas que son la imagen institucional. Ellos garantizan que hay un compartir con algunos de los jugadores, de las estrellas también, pero no es que vayan a estar todos”, manifestó en un primer momento, al ser consultado sobre los detalles del Meet & Greet.

Sin embargo, Liza Ríos sí confirmó la presencia de la ‘Pulga’ en segunda instancia. “Sí, claro que sí. Messi va a ser parte del Meet & Greet, Luis Suárez también, los principales como digo. Este es un premio que también se le da a los hinchas que hacen un esfuerzo muy grande. Ellos entienden que esto es un negocio. Es una gira de pretemporada, pero también es un negocio y no quieren que a ningún empresario le vaya mal”, remarcó.