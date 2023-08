Distintas sensaciones generó en el técnico de Universitario, Jorge Fossati, la convocatoria de seis de sus dirigidos a la selección peruana de fútbol. Por una parte, el uruguayo felicitó a Diego Romero, Aldo Corzo, Piero Quispe, Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera, pero también mostró su preocupación. No por alterar la planificación a su trabajo en la Liga 1 Betsson, sino por ocasionar una leve desestabilización entre los nominados por Juan Reynoso.

“Los hemos felicitado y deseado lo mejor, pues no hay club más importante que no sea la selección”, fue el acertado comentario del técnico uruguayo por los convocados al ‘equipo de todos’, sea para la Sub 23 (Diego Romero y Piero Quispe), y para la selección absoluta. Sin embargo, también compartió su preocupación. La planificación para este partido (Atlético Grau) no afecta, pero cuando me dijeron que la lista (convocados) salía el viernes (ayer), ¿por qué no el domingo? Eso puede desestabilizar un poco en lo psicológico a los que están (seleccionados). Me parece que esperando hasta el domingo nos ayudábamos mutuamente por más de la enorme felicidad”, señaló.

En otro momento, el ‘Flaco’ se refirió al clima piurano, la sede que visitarán la ‘U’ ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. “Vamos a tratar de ser competitivos en un horario anormal y una situación climática anormal”, advirtió.

Ausencia de José Carvallo

La convocatoria de José Carvallo a la selección peruana era incierta. Perdió la titularidad y comparte guantes con Diego Romero, el arquero que integrará la Sub 23.

Tras la confirmación de su ausencia en la nómina de Juan Reynoso, el DT de la ‘U’, Jorge Fossati, expresó su sentir. “Me sorprendió, pero soy sumamente respetuoso de las decisiones del técnico”, apuntó.

‘Maquinaria’ averiada

Emanuel Herrera ingresó a los 69 minutos de juego ante Deportivo Garcilaso por su compatriota Matías Di Benedetto, pero no pudo ser la solución a la falta de gol, tarea que tampoco cumplió Alex Valera.

Sin embargo, ‘Maquinaria’ terminó con una molestia que le impide pisar con normalidad y luchar por el puesto dejado por ‘Orejas’ Flores, el sancionado y ausente ante Atlético Grau. La noticia la confirmó el técnico Jorge Fossati previa práctica en el Monumental. “Tiene una molestia (talalgia), que no lo deja trabajar bien”. En las próximas horas, el cuerpo técnico crema decidirá si viaja o no a Piura.

Por otro lado, el técnico de Universitario confirmó que los jugadores Alexander Succar y Roberto Siucho no se han recuperado de sus respectivas lesiones y están descartados para el encuentro frente a Atlético Grau, mientras el defensor Marco Saravia se va integrando progresivamente a los trabajos con el equipo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR