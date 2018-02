Raúl Fernández: "Los chicos del plantel están preparados para jugar el clásico"

Lo peor ya pasó. Raúl Fernández se mostró recuperado del duro inicio de año que le tocó vivir y ahora está enfocado en conseguir, con Universitario de Deportes , su primer triunfo en el torneo cuando dispute el clásico ante Alianza Lima este domingo.

"La semana previa al clásico se vive intensamente. Los chicos del plantel ya han vivido este clima en las divisiones menores, pero es obvio que jugar un clásico de manera profesional es totalmente distinto. De todas maneras, ellos están preparados", declaró el golero crema.

Cuando fue consultado acerca de la capitanía en Universitario de Deportes, no dudo en resaltar la experiencia que tiene Juan Manuel Vargas para llevar la cinta. "Juan ha sido mi capitán siempre, en menores, en la selección, en la Sub 20; así que por ese tema no me preocupo", señaló.

"Hay que respetar la jerarquía de Vargas, él jugó muchos años en Europa y en la Selección Peruana. Juan (Vargas) y yo sabemos el rol que tenemos en el grupo. Él siempre tiene mi apoyo y mi respeto", añadió.

Con respecto a la foto que mostró luego del penal atajado a Jesús Chávez en el encuentro ante San Martín, Raúl Fernández confesó que siempre tiene presente a su familia. "El polo con el rostro de mi esposa y mis hijos siempre me lo pongo abajo de la camiseta. Gracias a Dios se pudo dar lo del penal atajado al minuto final y se lo dediqué a ellos", concluyó.

Universitario de Deportes recibirá este domingo a las 6:15 p.m. en el estadio Monumental a Alianza Lima. La 'U' busca conseguir su primera victoria del torneo, mientras que los 'íntimos' quieren recuperar el paso, tras la caída ante Sporting Cristal por 2-0 el último domingo.

