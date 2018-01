Dolió ver el debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, pero habrá revancha. Los cremas no mostraron buen fútbol ni ganas ante Oriente Petrolero y cayeron 2-0 en Bolivia. En viernes, en el Monumental, intentarán cambiar la historia. Mientras tanto, hay tiempo para el análisis...

1. El primer gol, duro golpe...

Pedro Troglio, parado al borde de la cancha, les gritó que estén tranquilos, que no pasaba nada. Lo hizo para que no se bajoneen por el golazo que Ronaldo Chávez acababa de hacer. Y, en parte, tenía razón. Durante los primeros 30 minutos del primer tiempo, la 'U' jugaba de igual a igual.

► Pedro Troglio: "Quedan 90 minutos y vamos con la esperanza de que le vamos a dar vuelta"

Sin embargo, las palabras del DT no sirvieron. Aunque antes del entretiempo Oriente Petrolero se quedó con 10 hombres, en Universitario de Deportes no volvieron a ser mejores en lo que quedó del partido. Dejaron espacios en salida, estuvieron imprecisos y llegaron poquísimas veces al arco rival. Desde que el marcador cambió, no hubo nada por rescatar. Ni siquiera ganas. Y, en realidad, en ese aspecto la edad no influye.

2. Un equipo sin 'peso'

Debe ser complicado perder tus principales futbolistas. Y más difícil aún no poder contratar para sustituir esas ausencias. Esta ha sido la ‘cruz’ que tiene que cargar Universitario de Deportes en 2018. Pero, definitivamente, no puede ser una excusa.



Paulo de la Cruz, el único promovido que jugó, y el menor del equipo (18 años), fue quien más empeño mostró. Los más experimentados –salvo Raúl Fernández– no hicieron diferencia. Ni siquiera Juan Vargas solucionó las falencias. Ingresó de volante contención y acabó de zaguero central. En ninguna de las dos posiciones destacó.



► Universitario perdió 2-0 con Oriente Petrolero por la Copa Libertadores 2018: mira aquí el resumen

3. La expulsión de Figuera

Las evidentes limitaciones que tiene Universitario de Deportes para armar su equipo copero requiere del apoyo de los más experimentados. Pedro Troglio confía en que esos líderes guien a los jóvenes. Y uno de ellos es Arquímedes Figuera, de 28 años y con experiencia. Al parecer, el venezolano no entendió bien el mensaje, porque cometió muchas faltas frente a Oriente Petrolero y se fue expulsado a los 77 minutos.



Su irresponsable acción llegó en el contexto menos indicado. Justo cuando la ‘U’ aguantaba el 1-0 y trataba de igualar la cuenta, con más ganas que ideas claras. A ‘Camurro’ le ganó la vehemencia y le entró fuerte al ‘paragua’ Jorge Paredes. Y como ya tenía tarjeta amarilla, el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe lo tuvo que echar del campo.

Apenas a los dos minutos de la expulsión, Maximiliano Freitas anotó el segundo gol para los locales. Ahora la ‘U’ tiene que golear en la revancha, donde obviamente no jugará Figuera.



Universitario de Deportes cayó 2-0 en Santa Cruz y la molestia del hincha se entiende. Sin embargo, si a estas alturas alguien se da por vencido, es porque no entiende de fútbol ni de pasión. Mientras queden minutos, hay chances. Y a los chicos de ‘Pedrito’ les queda aún 90. Si tienen sed de revancha, cualquier cosa puede pasar.

► Universitario de Deportes vs. Oriente Petrolero: fecha, hora y canal de la revancha por Copa Libertadores