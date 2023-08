Universitario de Deportes necesita volver a sumar un triunfo que le permita no alejarse del nuevo líder momentáneo Sporting Cristal, rival que le lleva tres puntos de diferencia (24), en su lucha por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Este domingo ante Atlético Grau, en Piura, el técnico uruguayo Jorge Fossati debe mover sus fichas y encontrar a los reemplazantes idóneos para cubrir las plazas de los suspendidos Edison Flores y Aldo Corzo. Por ahora, los jugadores que asoman como alternativas son José Rivera y Piero Guzmán, aunque todavía restan dos entrenamientos para que el entrenador defina el equipo titular.

¿Por qué el ‘Flaco’ se inclinaría por el ‘Tunche’? El atacante tiene un incansable ida y vuelta, marca las salidas en área rival, suma fútbol y últimamente está acercándose al gol, lo marcó ante ADT, en Tarma, pero el árbitro Joel Alarcón lo anuló, previa jugada polémica de Alex Valera, su compañero en ofensiva crema. Mientras que, el argentino Emanuel Herrera, quien jugó 65 minutos en el 1 a 1 frente a Deportivo Binacional, el último sábado, en el Monumental, y fue encarado por algunos barristas, desde su recuperación no redondea noventa minutos de juego. Además, aquella noche del apretón, el rosarino dejó un mensaje entre líneas que no agradó en tienda crema. “Es difícil entrar 10 minutos y querer hacer todo”.

Por su parte, el atacante uruguayo nacionalizado Luis Urruti, quien suma siete goles, y es perseguido por las lesiones, se reintegra de a poco, según la necesidad del técnico Jorge Fossati. Alexander Succar, otro de los atacantes quien lucha por un puesto sea del segundo delantero o de Alex Valera, es el jugador con menos chances de alternar también por sufrir constantes lesiones, que terminan por cortar su regularidad necesitada.

Hasta tres opciones por la ‘Muela’

En la retaguardia, los guardianes de José Carvallo y Diego Romero, el que sea elegido por Jorge Fossati para la visita del domingo a Piura, Piero Guzmán, Hugo Ancajima y Marco Saravia, son los que se disputan sanamente el puesto dejado por el suspendido Aldo Corzo. Por ahora, el que gana la pulseada es el primer mencionado. Eso sí, las dudas se resolverán en las últimas dos prácticas.

Por lo pronto, el trabajo está enfocado en recobrar la efectividad a partir de la confianza del ‘Flaco’ y su cuerpo técnico, así como la seguridad que los llevó a ser elegidos como el equipo menos batido en lo que va del juego en el Torneo Clausura.

Lo tienen chequeado a Diego Haro

Por otro lado, los polémicos goles anulados en Tarma no quedaron en dos tuits del administrador crema Jean Ferrari, sino que pidió a la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) terna extranjera para este partido del domingo ante Atlético Grau, en Piura, lo que fue denegado. Lo que le queda al directivo es confiar en el arbitraje peruano. Eso sí, envió un mensaje a su estilo. “Esperemos que no haya más equivocaciones humanas”. Ante Grau, la CONAR designó al juez Diego Haro. Decisión que no incomodó en la interna crema, pero sí lo tendrán chequeado al milímetro, pues siguen vigilantes de los fallos arbitrales.

