Universitario de Deportes podría perder a uno de sus referentes y pieza clave en el once titular. Y es que Rodrigo Ureña podría dejar la institución merengue tras la jugosa propuesta que habría recibido por parte de Belgrano de Argentina. El club ‘Pirata’ ha mostrado un gran interés por el volante chileno e incluso estaría dispuesto a pagar la cuantiosa cláusula de salida que especifica el contrato con la ‘U’.

De acuerdo a diversos periodistas que cubren a Universitario, la oferta de Belgrano por Ureña es muy atractiva, no solo para el futbolista sino también para el club crema. Sin embargo, la administración merengue, por pedido del propio técnico Fabián Bustos, estaría realizando las gestiones para poder retener al bicampeón.

“Belgrano de Córdoba quiere a Rodrigo Ureña; a favor está que el precio de la cláusula del jugador es accesible para el club: son 600 mil dólares. Y en contra de concretarse es que el libro de pases en Argentina cierra mañana (viernes 31 de enero); la única manera viable que se dé esto es que se active la cláusula de rescisión. No da tiempo para sentarse a negociar”, comentó Daniel Kanashiro, periodista de DSports Perú.

Ureña amplió su contrato hace unos meses hasta diciembre de 2026. El dos veces campeón del fútbol peruano con la ‘U’ decidió estampar su firma porque, según comentó en diversas ocasiones, se siente muy cómodo jugando en Ate. Sin embargo, no contó con una oferta de esta magnitud.

Rodrigo Ureña es bicampeón del fútbol peruano con Universitario. (Foto: Universitario)

Ureña en el ojo de diversos clubes

El gran rendimiento de Rodrigo Ureña con Universitario en estas dos temporadas ha hecho que clubes importantes de Sudamérica busquen ficharlo. “Me han hablado, me hablan los equipos grandes, ahora también me han buscado en diciembre, lo hicieron equipos grandes que no te puedo decir. Pero me están hablando de equipos en los cuales jugué y marqué una historia”, declaró el volante en entrevista con Radio ADN, a fines del 2024.

Incluso antes de que se diera a conocer la información del interés de Belgrano, se hablaba de Fluminense de Brasil. El club que ya compró a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes de Alianza Lima e Ignacio de Cristal, ha puesto sus ojos en el fútbol peruano y Ureña habría sido uno de los apuntados.

¿Hasta cuándo tiene Belgrano para fichar a Ureña?

Belgrano de Córdoba corre contra el tiempo para concretar el fichaje de Rodrigo Ureña. Y es que el libro de pases en Argentina cierra este 31 de enero a las 11:59 p.m.; es decir, le quedan solo horas para reforzar su mediocampo por pedido expreso de su técnico.