El plantel de Jorge Fossati sumó un nuevo día de trabajos en Campo Mar, pensando en el duelo que tendrán este sábado contra Sport Boys, por la jornada 14 del Apertura. Universitario de Deportes está a solo dos puntos de alcanzar al puntero de la tabla, Alianza Lima, por lo que es inevitable pensar en una posible victoria que los lleve a encabezar el torneo. Esto es lo que mencionó Rodrigo Ureña sobre la actualidad de los merengues y también se refirió sobre la campaña blanquiazul.

El volante ‘merengue’ conversó con la prensa, al término de la práctica de esta mañana en Lurín, y al ser consultado por el presente de los victorianos indicó que “en lo personal no me interesa cómo van, yo estoy en Universitario y me preocupa ganar este fin de semana y hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país y aquí hay que ganar”. Esto, porque la posibilidad de ser líderes este fin de semana está a un partido.

En ese sentido, enfatizó que “nosotros vamos paso a paso. Tenemos que preocuparnos por ganar nosotros, hacer las cosas bien, jugar bien y todo lo que venga después ya se verá”. Eso sí, respecto al gol, precisó que “no ando buscándolo siempre, pero de acuerdo a cómo se vayan dando los partidos”.

Rodrigo Ureña habló tras los entrenamientos de Universitario. (Video: Wilmer Robles)

Rodrigo Ureña trabajó de manera diferenciada, debido a una sobrecarga muscular, como el propio jugador dijo. Si bien admitió que se siente mejor y que “espero mañana (jueves) ya me reintegre con el plantel”, fue contundente al responder que no se está reservando para un partido en especial.

“Yo no me guardo nunca para nada, yo vivo el día a día, el presente. Para nosotros, el partido más importante es el del día sábado contra Sport Boys y esperamos hacer las cosas de la mejor manera, porque tenemos que ganar”, enfatizó el jugador chileno a la prensa. “Uno siendo profesional tiene que hacer las cosas de la mejor forma, demostrando por lo que uno vino”, manifestó.

El presente de Universitario

Desde la llegada de Jorge Fossati a Universitario de Deportes en marzo, se ha visto un cambio contundente en el plantel y en sus resultados. El DT logró devolverle la alegría al equipo, llevándolos a la victoria frente a Cienciano y así conseguir el pase a la ronda de grupos de la Copa Sudamericana. Desde entonces, la ‘U’ no ha parado de sumar puntos, ya que, hasta la fecha, se mantienen invictos en 10 cotejos (ocho victorias y dos empates).

Su próximo rival será Sport Boys, con el que se enfrentará este sábado 29 de abril desde las 3:00 p.m. en el estadio Monumental. Tras ello, el plantel ‘merengue’ deberá prepararse, para su próximo compromiso internacional frente a Independiente de Santa Fe, partido previsto para el jueves 4 de mayo desde las 9:00 p.m. en Ate.





