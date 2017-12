¿Entre Universitario y Santa Fe?: Alberto Quintero habló sobre su futuro 

El álbum de Pedro Troglio en Universitario de Deportes no está lleno: le faltan cuatro figuritas (Juan Vargas, Alberto Rodríguez, Arquímedes Figuera y Alberto Quintero ). Sin embargo, la buena noticia el último jueves por la mañana era que la más difícil de conseguir estaba en las oficinas de Ate: tras llegar a un acuerdo con la directiva de Lobos BUAP sentían que el ‘Negrito’ era fijo para todo el 2018.

Sin embargo, cuando todo era felicidad en tienda crema, en horas de la noche se conoció que Indepependiente de Santa Fe de Colombia le puso la puntería. Ante ello, se supo que el agente, Edgardo Carles, pidió un aumento a los directivos merengues. Pero, ¿qué dice Alberto Quintero sobre su futuro?

"La verdad, no tengo idea. Acabo de ver la noticia de Santa Fe de Bogotá, pero yo no sé si eso es verdad o mentira. Yo estoy de avacaciones y estoy disfrutando. Estoy a la espera", comentó para SomosLaSele.

El volante, agregó: "Lo único que puedo decir concreto es que Universitario de Deportes está tratando de hacer lo posible para retenerme, pero tampoco es seguro. Estoy bastante tranquilo porque sé que saldrá algo bueno".

Para terminar, Quintero no descartó jugar en Alianza Lima o Sporting Cristal: "Yo no le cierro las puertas a nadie. Soy un trabajador y lo que más quiero es jugar. Si Universitario no hace nada para retenerme, me tocaría irme a otro lado".

