‘Toñito’, quien jugó una década en tienda crema (2006 al 2015), fue capitán del último equipo campeón de Universitario en el año 2013, el plantel liderado por Ángel David Comizzo. Hoy, alejado de las canchas, pero no de su amor por la ‘U’, el exjugador que lucía el look de corte de cabello al estilo Arturo Vidal, desató toda su bronca tras la reciente derrota del equipo de Carlos Compagnucci en el clásico del fútbol peruano. El exnúmero ‘5′ de la ‘U’ no tuvo reparos en criticar la falta de jerarquía y liderazgo del actual conjunto merengue. Además, su malestar futbolístico también salpicó a los refuerzos extranjeros y al propio administrador Jean Ferrari. Nadie se salvó. Pegó más que cuando jugaba por la ‘U’.

¿Qué sensación te dejó la derrota de la ‘U’ en el clásico?

Falta de rebeldía ante la situación. Hay chicos nuevos y nadie los arropa, ya no es como sucedía con el ‘Puma’, Martínez, ‘Chemo’. El hincha de la ‘U’ necesita triunfos y campeonatos, el último lo logramos en el 2013.

Ya van dos derrotas consecutivas en el estadio Monumental y con sus hinchas...

Es como que alguien entre a tu casa y te falte el respeto. Se ve la falta de jerarquía que necesita el club. Te apuesto que nadie (jugadores) sabe los nombres de los utileros. No hay gente representativa en la institución. La ‘U’ nunca ha sido frío. Ese tema de adaptación es historia. Compagnucci armó el equipo, no me parece mal técnico, pero él sabe que la historia del club la marca tener jugadores representativos para arropar a los nuevos.

Carlos Zambrano le propinó un puntapié a Piero Quispe y nadie lo ‘apadrinó'...

Uno puede perder con todos, menos con ellos (Alianza). Todo lo veo cuadriculado. Nadie habla. No puede ser así, más en el club más ganador del Perú. El hincha en la tribuna y el jugador en la cancha, siempre fue así.

El chileno Rodrigo Ureña juega en tu posición dentro de la cancha. ¿Qué opinas de su juego?

Me imaginaba que iba a aparecer en el clásico para que se meta al hincha al bolsillo, pero nada. Juega en una posición que siempre ha resaltado en la ‘U’. Ahora, todo refuerzo debe jugar. Mira al paraguayo (Williams Riveros) que está en la banca. ¿Para qué lo contratan? Está en la banca. Se paga una remuneración importante a los extranjeros que vienen al club. ¿O ganan menos que los chicos? Después le van a rescindir contrato, vienen otros. Ahora todo está muy pasivo en la ‘U’.

Jean Ferrari dijo que “Alianza tiene una billetera más grande que la ‘U’”...

¿Y los jugadores? Es una falta de respeto de Ferrari eso de la billetera. Cuando nosotros salimos campeones (2013), éramos el séptimo equipo en presupuesto económico. Es un mal mensaje para los chicos. Acá no pueden conformarse con ser segundos o terceros, están locos. Ferrari está haciendo bien las cosas, pero está en otra área. Eso déjalo para los que pisan el verde. Yo soy esclavo de mis palabras. Al hincha no le puedo decir que soy de la barra, que me tiro al piso, que soy un ‘Pitbull’, si a la hora de jugar se me rompen las canillas, no hago nada. No era lógico decir eso.

Carlos Zambrano se burló de la ‘U’ con el gesto tras su expulsión...

Todo el estadio lo vio. Tampoco entiendo el primer gol, todos estuvieron muy pasivos. Yo lo pongo a Galliquio y agarra a cachetadas a Zambrano y cada jugador de Alianza. Te lo firmo.

Muchos critican el liderazgo de José Carvallo, tu excompañero...

Está muy solo. Un grupo se maneja tres a cuatro líderes, eso lo sabe todo el mundo. La ‘U’ carece de líderes. Carvallo es el único. Ojalá salgan del mal momento, lo veo difícil. Ojalá que me equivoque.

Se viene el Centenario, no hay excusa por el campeonato...

El hincha sabe que el otro año se tiene que campeonar sí o sí, esté Gremco, Ferrari o quién sea, pero tiene que campeonar. No hay que poner excusas. Ojalá se haga este año. El 2024 tiene que venir la “Pulga”, “Orejas”, todos para aportar y ser campeón, el hincha no va a perdonar que no campeonen en su Centenario.

