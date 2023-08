En el fútbol, las estadísticas no juegan, pero sí valen de referencia. Por más que el panorama no resulta alentador cada vez que a Universitario de Deportes le tocó salir de Lima y visitar ciudades de altura, a excepción del triunfo ante Deportivo Binacional (1-2) en Juliaca, el pasado 13 de marzo, el sistema de juego que propone el equipo que conduce el técnico uruguayo Jorge Fossati no cambiará.

Jueguen en el Monumental, en el Campeones del 36 o en el Monumental de la UNSA, escenario que albergará el dulo de este domingo ante Melgar, el objetivo futbolístico es el mismo: salir a proponer su juego de igual a igual, con precauciones, pero sin renunciar a su esencia de fútbol.

Las movidas de Fossati

En Universitario restan dos últimas prácticas antes de viajar a Arequipa para visitar a Melgar, rival con el que comparten el liderato del Clausura con 14 puntos, y el ‘Flaco’ Fossati está por definir el once. Depor conoció que ‘Orejas’ Flores y Alex Valera serán los hombres en ofensiva. Además, Matías Di Benedetto está recuperado y reaparecerá en la zaga, mientras que Rodrigo Ureña tiene una sobrecarga muscular, pero hay confianza de que juegue. Este viernes, el DT crema definirá a sus titulares.

Por otro lado, el buen presente futbolístico de Piero Quispe con la ‘U’ en el Clausura no solo se debe a la confianza que transmite el técnico Fossati, sino también a los consejos dentro y fuera de la cancha de dos jugadores con identificado con el ADN de la ‘U’: Edison Flores y Andy Polo.

Ambos cremas arropan al talentoso volante de 21 años, quien les recuerda a sus inicios en el fútbol. Además, el enganche está enfocado solo en ganar el Clausura con los merengues. Por ahora, hace oídos sordos a los sondeos del extranjero por su juego. “Esos temas lo dejo para mi representante y el club”, dijo al ser consultado luego del triunfo ante Carlos A. Mannucci.

A su fútbol, el número ‘36′ de Ate le ha sumado gol, lo que más le reclamaban los hinchas merengues. De igual manera, apoya en la marca y eso lo hace un jugador trascendental en el esquema de Fossati.

