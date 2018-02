Con menos de 30 años de edad, Augusto Menéndez (27) tendrá un gran desafío este domingo por el Torneo de Verano. Y es que el también estudiante de Ingeniería Industrial será el encargado de arbitrar el Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 4. Su designación no es poca cosa ya que se la ganó debido a sus buenas actuaciones en los últimos meses. Juventud, temple y responsabilidad es su receta para destacar en los tres años que ya tiene en la primera división.

Su incursión en el mundo arbitral, en gran parte, se debe a su padre Augusto Ménendez Buitrón. Él lo llevaba a los estadios para que respire ese aire a fútbol y, de paso, mostrarle lo que podría lograr a base de esfuerzo. En una conocida cancha de Surco, el árbitro de tan importante encuentro habló con Depor y comentó sobre sus inicios, hacia a dónde apunta, la polémica por su hinchaje y qué es lo que espera del partidazo en el recinto de Ate.

En qué momento te dijiste "quiero ser árbitro de fútbol".

Mayormente, uno piensa que es decabellado ser árbitro. Mis inicios fueron gracias a mi padre porque él también fue juez de la CONAR. Llegó a primera, pero por temas laborales se retiró. Iba a los estadios con él. Tenía ese ambiente de fútbol desde chico. Una cosa es la tribuna y otra la cancha.

¿Qué es lo que se requiere para llegar a ser un árbitro en este deporte?

El hecho de ser juez implica mucha responsabilidad, entrenar y tener una disciplina en esto. Tener una personalidad ya marcada con la cual uno pueda definir muchas cosas.

¿Se puede afirmar que ser árbitro es uno de las profesiones más jodidas en la actualidad?

Es una de los trabajos donde uno pasa muchas cosas con el tema de los insultos del público, gente que a veces está en contra tuya o también por desconocimiento e ignorancia del reglamento. Yo lo vivo intensamente y me gustaría que esta profesión también la vivan muchos. Por ser joven piensan que uno no puede dirigir cierta clase de partidos. Al momento del silbato todo pasa a otro plano.

Augusto Menéndez será el árbitro encargado del Universitario vs. Alianza. (Fotos: Violeta Ayasta)

Se viene el Clásico entre Universitario y Alianza. ¿A qué crees que se debe tu designación para tan importante cotejo?

Cuando te dan partidos evalúan cuáles son tus características. Yo, al menos, el estado físico lo tengo. Mi carácter y personalidad está bien marcada y soy una persona centrada para tomar decisiones en momentos difíciles. Creo que eso ha visto la comisión en mí para confiarme este clásico. Tengo bien decidido qué hacer.

¿Cómo reaccionaste cuando la CONAR te dio esta noticia?

Primero se me vino a la cabeza mi padre. Como todo árbitro, uno siempre piensa en dirigir un clásico. Es un partido de mucha importancia. Un clásico no se juega de un día para otro. Engloba muchas cosas: hinchada, fútbol y otros temas. Hay que vivirlo y disfrutarlo. Aspiraba a este tipo de encuentros, pero quizás no tan joven. Si me lo han dado hay que saberlo aprovechar.

La idea es que el lunes no se hable de ti, sino de los jugadores.

Mayormente, cuando el árbitro pasa desapercibido es uno de los mejores. Para eso entreno y estoy capacitado. Uno nunca se prepara para ser el protagonista porque los actores son los jugadores.

En las últimas horas hubo un debate en redes sociales diciendo que eres de tal o cual equipo. Qué les dirías a lo que han hablado de ti previo al Clásico.

Siempre existirán esa clase de comentarios. Como comenté hace poco, el tema de mi familia si son hinchas o no creo que todos hemos sido hinchas de muy chicos. Yo siempre he ido a los estadios y he estado viendo fútbol. El tema de la hinchada se termina ahí. Ya cuando uno empieza a ser árbitro vive el hecho de ser imparcial. El tema de la hinchada no existe acá. Soy hincha de los árbitros, del equipo arbitral y quiero que eso quede claro. Yo tengo hinchas en mi familia de varios equipos, no solamente de uno.

Augusto Menéndez será el árbitro encargado del Universitario vs. Alianza. (Fotos: Violeta Ayasta)

Sin duda que tus metas no solamente se encuentran a nivel nacional.

El hecho de poder aspirar este año a alcanzar la máxima categoría que es la insignia FIFA pasa por mi mente. Quiero lograr eso y es uno de mis objetivos a corto plazo. En el futuro quisiera arbitrar en un Mundial, no solo en la Copa Sudamericana, Libertadores o Eliminatorias.

¿Cómo ves el nivel del arbitraje peruano en la actualidad?

De por sí, acá no estamos tan lejos de un nivel superior. Somos considerados en Conmebol como uno de los mejores al igual que Argentina y Brasil que están bien posicionados. Nosotros vamos también por el mismo camino y aquí hay mucho talento para demostrarlo.

¿Y el VAR?

Creo que esto ha generado mucha controversia, pero ayuda mucho al árbitro. Estoy a favor de su uso.

A quién tienes como modelo a seguir a nivel nacional e internacional.

Uno de mis ídolos en Sudamérica es Víctor Hugo Carrillo y Wilmar Roldán ya que son reconocidos. Tienen una trayectoria impecable y quizás copiar algunas cosas de sus estilos es bueno. A nivel mundial lo tengo a Nicola Rizzoli. Me gusta mucho su forma de arbitrar.