Uno de los asuntos por solucionar está relacionado con el puesto de central: el debut del paraguayo Williams Riveros no fue el mejor, aunque para esa posición el estratega argentino tiene opciones como Piero Guzmán o Marco Saravia. Otro tema que seguramente abruma la cabeza del entrenador es la suplencia de Piero Quispe, quien fue pieza clave en la temporada pasada. “¿Debe mantenerlo en la banca o alienarlo de titular?” es probablemente la pregunta que se hace por estos días. Por último, el factor Horacio Calcaterra. El volante fue el mejor jugador crema del cotejo ante el ‘Poderoso del Alto Mayo’. Sin embargo, fue sustituido cuando el resultado iba 0-0. ¿Tiene reemplazo ‘Calca’ en el plantel estudiantil?

La defensa central

En el cotejo contra Cantolao, Guzmán fue el titular, pero le sacaron tarjeta roja y no pudo disputar el duelo contra Unión Comercio. Compagnucci se tuvo que decidir entre ‘Tarzán’ Riveros y Saravia, y optó por el primero. Sin embargo, el central paraguayo no mostró su mejor performance, incluso fue partícipe del error de Universitario que culminó con el gol del triunfo de Unión Comercio. “No lo vi sólido a Riveros”, nos dice Víctor Zaferson, analista de fútbol y profesor de periodismo deportivo en la ISIL.

“Tiene que jugar más partidos con sus compañeros en el fondo. Si Compagnucci pidió a Riveros, quiere decir que Saravia y Guzmán aún no le dan las respuestas que él desea. Riveros se puso en evidencia por el gol, pero es muy prematuro juzgarlo”, añade. El periodista Jaime Valderrama, de Nacional Deportes, coincide en algunos aspectos. “Se notó que tiene poco tiempo con sus compañeros, hubo muchas descoordinaciones con ellos. El gol no fue tanto la culpa de Riveros, fue la suma de varios errores”, señala.

Para Valderrama, Riveros tendría que ser el titular del conjunto crema, pero, primero, Compagnucci tiene que darte “minutos”. “Lo mejor que le podría pasar a la ‘U’ es que Riveros esté en buen nivel. Estamos hablando de un defensa con mucho recorrido: semifinalista en la Copa Libertadores y grandes campañas en Ecuador”, expresa. Zaferson, por su parte, se refiere a Guzmán: “Demostró en 2022 que tiene condiciones para ser titular. Por algo le renovaron”.

A ellos se le puede sumar Marco Saravia, que se encuentra en buen estado físico y ya registró 19 minutos ante Cantolao. Cualquiera de los mencionados podría acompañar a Matías Di Benedetto en la zaga centra en el partido contra los íntimos. Compagnucci deberá decidir por quién opta en esta ocasión. Tal vez vuelva Guzmán, quien ya ha cumplido su fecha de suspensión por la tarjeta roja.

El tema Quispe

En la campaña del año pasado, Piero Quispe fue pieza esencial en el equipo. Pero hoy está relegado al banquillo de los suplentes. No tuvo minutos ante Cantolao e ingresó en el 59′ ante Unión Comercio, reemplazando a Martín Pérez-Guedes, el refuerzo argentino que le ha quitado el puesto. Hace unos días, Compagnucci dijo que el joven de 21 años no tiene el nivel con el que terminó la temporada pasada, por lo que debe “trabajar y seguir creciendo”.

Por lo menos, ante el ‘Poderoso del Alto Mayo’ ya tuvo minutos. Ya ha demostrado que tiene buen juego, que puede ser determinante y que le puede hacer la competencia a Pérez-Guedes. Tiene talento y si mejora y recupera su nivel podría ser fundamental en esta nueva ‘U’, quizá como una variante cuando el equipo esté en apuros. “Tiene que ser más vertical y no conducir tanto el balón. Hay jugadas en el medio y en el ataque que se deciden en un solo toque. Quispe todavía no tiene incorporado eso. Se ve que le costará. Por eso Compagnucci prefiere otras opciones hoy”, dice Zaferson.

“¿Si Quispe debería tener más minutos? Si confiaste en él durante una buena parte de la temporada pasada, creo que habría que reforzar esa confianza ahora. Pero pareciera que hoy no tendría lugar porque Compagnucci está confiando en Pérez Guedes, Calcaterra, Ureña, hablando del medio campo”, indica, por su parte, Valderrama. “Inclusive, yo creo que en el clásico (Piero) no va a jugar de titular, va a jugar Pérez Guedes, así que la situación es complicada para Quispe”, agrega. El hecho es que el joven volante deberá pelear por su lugar, tratando de emular y superar lo logrado en 2022, y deberá aprovechar también cada oportunidad que le dé el entrenador argentino.

El factor Calcaterra

De todo el equipo que disputó el partido contra Unión Comerico, Horacio Calcaterra estaba siendo el mejor. Sin embargo, Compagnucci decidió cambiarlo en el segundo tiempo y poner a Jordan Guivin, quien fue importante en el 2022 pero hoy está de suplente, al menos en las dos primeras fechas. “Aparentemente fue un desacierto (la salida de ‘Calca’), pero no sabemos cuál era el plan de Compagnucci con Guivin. El cambio, definitivamente, no le funcionó. Calcaterra es clave en la ‘U’. Por ahora no hay otro como el”, asegura Zaferson.

El periodista Valderrama, en cambio, tiene una visión diferente. “Creo que no fue un desacierto el cambio de Calcaterra”, nos dice. “Guivin no entró mal. A ver tampoco es que los cambios hayan cambiado mucho la tónica del partido, siguió siendo la misma pese a los cambios, no hubo mucha diferencia con el ingreso de los jugadores”, explica. Para el hombre de prensa, ‘Calca’ es el “volante más importante del equipo”, pero no cree que “el problema haya sido sacarlo (en el partido contra Comercio) pese a que había sido uno de los más acertados en el pase, sobre todo el momento de abrir las bandas”.

El hecho es que Compagnucci deberá analizar bien si vuelve a sacar a su mejor volante para los siguientes partidos (lo hizo ante Cantolao y también ante Comercio). De continuar con su idea de sustituirlo en el segundo tiempo, quizá podría seguir confiando en Guivin, que ya demostró en 2022 que pueda ser importante para el equipo. La ‘U’ tiene una gran tarea en estos días: prepararse al máximo nivel para vencer este domingo al rival de toda la vida, Alianza Lima.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.