Universitario de Deportes sufrió una dolorosa derrota ante Alianza Lima, en el Monumental, en una nueva edición del Clásico (1-4). El resultado complica las opciones de los cremas para ganar el Torneo Apertura y, tras el encuentro, Nelson Cabanillas hizo un análisis del desenvolvimiento de la ‘U’.

“No hicimos las cosas bien, no pudimos hacer nuestro fútbol y por eso se vio reflejado este resultado. No estuvimos finos al tomar la última decisión y Alianza Lima hizo mejor las cosas”, fueron las primeras palabras del volante en entrevista para GOLPERU.

De la misma forma, el volante de 22 años resaltó que la caída en el Clásico ha sido más dolorosa: “Hay frustración por perder este partido, porque este es un juego aparte. Teníamos que haberlo sacado adelante, a pesar de todo”.

Además, Cabanillas lamentó que los hinchas que llegaron al Estadio Monumental se vayan con un sabor amargo: “Siempre tenemos a la hinchada apoyándonos y, de alguna u otra manera, también nos sentimos tristes, porque vinieron hasta aquí a alentarnos y se fueron con las manos vacías”.

Finalmente, el futbolista reveló qué le pidió el DT, tras ingresar a los 84 minutos. “Cuando ya se había consumado el partido, con el resultado en contra, simplemente que entré a tratar de prosperar por banda, para hacer daño. El campeonato es largo y tenemos que ganar los juegos que se vienen para ganar el título”, sentenció.

¿Cómo queda Universitario en la tabla?

Tras la derrota en el Clásico, Universitario se queda en la sexta posición en el Torneo Apertura, con 16 puntos, a cinco del líder Cienciano. En tanto, Alianza Lima obtuvo un triunfo clave, dado que ahora tiene 11 unidades y sube a la casilla 12, alejándose de los últimos lugares de la tabla.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR