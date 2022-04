Alianza Lima fue ampliamente superior a Universitario de Deportes y salió victorioso de su visita al Estadio Monumental con una contundente goleada por 4-1. Luego del pitazo final de Kevin Ortega, un gesto de Josepmir Ballón llamó mucho la atención y dejó en evidencia su buena deportividad: el mediocampista de los ‘Blanquiazules’ se acercó a consolar a Piero Quispe, quien se encontraba desencajado por la derrota de su equipo.

El mediocampista crema no pudo redondear un gran encuentro, más allá de algunos chispazos que tuvo en la primera mitad. Sin embargo, como casi siempre que jugó, lo entregó todo. Ballón, lejos de centrarse en los festejos y la alegría por la victoria de Alianza, se tomó el tiempo para acercarse a Quispe para dejarle un mensaje.

El volante de 20 años aún tiene mucho recorrido por delante, y seguramente esta derrota en el clásico le servirá de mucho para fortalecer su carácter y hacer de él un jugador más competitivo y completo. Para eso, que mejor que el respaldo de un experimentado como Josepmir.

Las sensaciones de Cabanillas tras el clásico

Luego de la caída ante Alianza Lima, Nelson Cabanillas fue uno de los jugadores entrevistados y dejó sus impresiones tras el pitazo final en el Estadio Monumental. Para el lateral izquierdo, Universitario no hizo un buen partido al no haber plasmado su idea de juego en el campo.

“No hicimos las cosas bien, no pudimos hacer nuestro fútbol y por eso se vio reflejado este resultado. No estuvimos finos al tomar la última decisión y Alianza Lima hizo mejor las cosas”, fueron las primeras palabras del volante en diálogo con ‘GOLPERU’.

Además, Cabanillas lamentó que los hinchas que llegaron al Estadio Monumental se vayan con un sabor amargo: “Siempre tenemos a la hinchada apoyándonos y, de alguna u otra manera, también nos sentimos tristes, porque vinieron hasta aquí a alentarnos y se fueron con las manos vacías”, puntualizó.





