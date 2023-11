El miércoles 8 de noviembre, la final de la Liga 1, que tuvo lugar en el estadio Alejandro Villanueva, vio a Universitario de Deportes imponerse con un marcador de 2-0 sobre su Alianza Lima, lo que significó la obtención del campeonato peruano después de una década. Un protagonista destacado en esta conquista fue Rodrigo Ureña, jugador del cuadro merengue, quien expresó su agradecimiento a la institución crema y anunció su renovación al señalar que se quedará para el Centenario y “tres años más”.

El volante de Universitario manifestó su felicidad por lograr el campeonato y compartió brevemente su experiencia sobre la forma en que ha sido tratado en tienda merengue: “No tengo palabras, llegué acá, me recibieron con mucho amor y cariño, estoy muy agradecido con la ‘U’”.

“No es fácil venir acá y hacer lo que hicimos nosotros. Tenemos un gran grupo y siempre quisimos hacer lo mejor tanto en el torneo nacional como en el internacional. (...) Estoy muy contento y estoy muy feliz de tener un título más en mi carrera”, agregó.

Finalmente, cuando le consultaron sobre su futuro en el equipo, el jugador respondió con determinación que continuará siendo parte del cuadro crema durante los próximos años, confirmando así su renovación: “Sí, claro, me quedaré aquí para el centenario y tres años más. Estoy muy contento”.

Alianza Lima vs. Universitario: lo que se les viene

Después de una extensa fase regular en la Liga 1 Betsson 2023, y con dos los equipos que disputaron la final por el campeonato nacional, también se ha determinado sus pases a la Copa Libertadores 2024. Ahora, tras la final, se resolvió que Universitario representará como Perú 1 y Alianza Lima como Perú 2.

Eso sí, tanto ‘blanquiazul’ como ‘cremas’, que ya tienen un lugar en la fase de grupos del certamen continental mencionado, tendrán una fuerte inyección económica pensando en la próxima temporada y los planes deportivos que tienen cada uno. Esta es la tercera clasificación al hilo a esta instancia para los de La Victoria, mientras que los ‘merengues’ regresan tras su última participación en el 2021 –en el 2022 se quedaron en la Fase 2–.





