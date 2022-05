Alex Valera anotó el gol de la victoria agónica (1-0) de Universitario en condición de visita ante Atlético Grau en el Estadio Municipal de Bernal. De esta manera, el cuadro crema escala hasta la séptima casilla con 20 unidades y se pone a cinco puntos del líder Alianza Atlético.

Tras el compromiso, el atacante, que marcó la anotación del triunfo, considera que el equipo entre a la pelea por el Torneo Apertura. “Los dos equipos estábamos atacando de la mejor manera. Con este calor, me sentí cansado en el final del partido. Los importante es que sacamos tres puntos que sirve para meternos al campeonato”, declaró para Willax TV.

“Nos ayuda anímicamente y nosotros siempre hemos estado unidos a pesar de todo. Ahora, estaremos más tranquilos”, añadió el futbolista que alcanzó los siete goles y actualmente, es el máximo artillero del campeonato nacional.

De la misma manera, Alex Valera señaló que entrena los golpes de cabeza. “Estoy practicando y este año se me están se me están dando los goles por arriba (...) Me anularon mal un gol. Menos mal tuve mi revancha”, añadió.

Universitario vs. Atlético Grau: lo que se viene para ambos

Universitario y Atlético Grau tendrán que pasar rápido la página del partido disputado en el Municipal de Bernal si quieren seguir enfocados en pelear por el título del Torneo Apertura de la Liga 1.

El equipo de Jorge Araujo tendrá que recibir el próximo sábado 7 de mayo en el Estadio Monumental de Ate a Alianza Atlético de Sullana. Una victoria les permitiría a los cremas soñar con pertenecer a la zona alta del campeonato.

Por su parte, Atlético Grau viajará a Lima para visitar a Sport Boys en el Callado. Este partido también se jugará el sábado en el Estadio Miguel Grau y está programado para jugarse a partir de la 1:15 p.m.





