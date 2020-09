Jonathan Dos Santos abrió el marcador del duelo entre Universitario de Deportes y Atlético Grau por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el primer tiempo y minutos después de haber iniciado la segunda mitad, apareció Alejandro Hohberg para ampliar la diferencia.

El extremo de Universitario de Deportes anotó el segundo tanto del encuentro con un gol de cabeza tras la asistencia de Diego Chávez. De esta manera, el cuadro merengue va asegurando los tres puntos de la jornada para consolidarse en la punta del Apertura.

Universitario vs. Atlético Grau: la previa

Universitario continúa como único puntero en la tabla con 29 unidades. No obstante, la diferencia con otros equipos del torneo se acortó, luego de la última igualdad que tuvo ante la ‘Tricolor’. Cienciano está a dos victorias, mientras que Sporting Cristal necesita 7 puntos para igualarlo.

“Lo sucedido [en el empate pasado] es producto de la desatención que no debe ocurrir en un equipo que pelea el título, son cosas que no puede pasar. Algunos dicen que saben trabajar con el resultado, nosotros decimos que metemos. Son mensajes diferentes, distintos. A todos nos gusta jugar bien, pero a veces no se puede”, indicó Ángel Comizzo la jornada pasada.

Por su parte, Atlético Grau llega a este partido, luego de sumar una importante victoria ante Deportivo Municipal en la Videna de San Luis. El cuadro piurano venía cayendo 2-0, tras el doblete de Matías Succar, pero sobre el complemento remontaron el partido consiguiendo así el triunfo en los últimos minutos.





