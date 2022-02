Hoy en día ningún hincha de Universitario de Deportes podría cuestionar a Alex Valera. El ‘9′, natural del distrito de Pomalca –en Chiclayo–, se ganó el corazón de la ‘Trinchera’ a base de goles y entrega. En la pasada temporada, después de un 2020 en el que descendió con Llacuabamba, cerró el año con 11 tantos, siendo el máximo artillero crema. Y en este 2022, siendo un habitual convocado en la ‘sele’ del ‘Tigre’ Gareca, Valera sigue en lo suyo. Con su tanto ante Cantolao, en el estreno de esta Liga 1, registró cinco partidos al ‘hilo’ anotando con los cremas, contando el torneo anterior, lo que ratifica su excelente momento. El ‘profe’ Juan Carlos Bazalar, actual técnico de ADT y quien lo formó en sus inicios en Copa Perú (en Molinos el Pirata y Deportivo Garcilaso), nos habló de él.

Una historia de superación

Cuentan que el pequeño distrito de Pomalca, en Lambayeque, hay un hijo pródigo: Alex Valera. No hay esquina, plaza o mercado, donde los futboleros hablen de él y su gran hazaña de hacerse ya un nombre en un equipo grande como Universitario y, asimismo, haber conseguido debutar en la bicolor de Ricardo Gareca. No hizo menores en ningún club ni academia. Debutó a los 24 años en Primera División, con Llacuabamba, luego de deambular muchos años en Copa Perú, futsal y fútbol playa, donde incluso llegó a formar parte de una selección. “En césped o cemento, yo siempre he sido goleador”, dijo Alex en una entrevista al portal Once, en setiembre del 2020, cuando la prensa ya empezaba a hablar de sus cualidades y curiosa historia de superación.

Tras su paso por ‘Llacua’ en 2020, donde anotó nueve goles, siendo el artillero de su equipo, Valera tuvo un estreno en Primera con el descenso. Sin embargo, debido a su buena performance, la ‘U’ depositó la confianza en él para el 2021. “Es un sueño hecho realidad, aún no lo creo”, aseguró tras concretar su fichaje, en ese entonces, en el equipo de Ángel Comizzo. Igual, como su historia de progreso, tampoco fue fácil su adaptación. Pese a su llegada, los cremas contrataron al argentino Enzo Gutiérrez como ‘9′ titular, algo que lejos de intimidarlo, más bien lo potenció. Es cierto que el chiclayano arrancó esa temporada como suplente, pero, de a pocos, se fue asegurando un lugar en el ‘11′. En gran parte, debido al bajo nivel y continuas lesiones del extranjero.

Alex Valera es el actual referente de ataque de Universitario. (Foto: Leonardo Fernández/GEC)

Así, Valera se consolidó como el titular y confirmó que su carrera estaba en ascenso: culminó el año con 11 goles y siete asistencias, siendo el jugador más influyente de Universitario. Quedó a solo uno de igualar a Luis Iberico, de Melgar, el máximo goleador del campeonato. Encima, a mitad del 2021, le llegó la chance de ponerse la blanquirroja. El ‘Tigre’ lo incluyó en la lista final de la Copa América 2021, donde tuvo minutos solo en dos duelos, pero lo importante fue que allí empezó a meterse dentro del ‘grupo selección’. En este 2022, suma tres partidos y dos goles, ambos en amistosos. Aparte, fue clave en el gol de Edison Flores para el último empate ante Ecuador, por Eliminatorias, donde peleó un balón hasta el final para que luego Luis Advíncula asistiera al ‘Orejas’. De esta forma, se ganó los aplausos del Estadio Nacional.

El efecto blanquirrojo

Hoy, formar parte de la ‘sele’ de Gareca es más que motivante. Aparte, te asegura un excelente futuro, tal cual le pasó a Valera. Desde que fue llamado por primera vez (en junio), el ‘9′ comenzó una racha envidiable con Universitario: nueve de sus 11 goles del año pasado los hizo luego de ponerse la bicolor, y ya teniendo a Gregorio Pérez como técnico. Y en este 2022, la tendencia continúa. Con su tanto ante Cantolao, en el estreno de esta Liga 1, el ‘9′ completó cinco encuentros consecutivos anotando, contando el torneo anterior (hizo seis en total).

Y si nos remontamos a sus registros en su paso por Deportivo Llacuabamba, ya registra 21 goles y 10 asistencias en 46 partidos de la Liga 1, desde su debut en 2020. Así, se convierte en uno de los jugadores más influyentes, de los últimos tres años, en el torneo local. “Tiene buen físico, es muy potente, profundicé un poco en sus inicios. Me gusta la ansiedad que tiene para querer progresar a través del trabajo, mejorar carencias, es un jugador que no tiene techo”, dijo don ‘Goyo’ sobre él.

Año Goles / Partidos 2020 Nueve (9) goles en 21 partidos 2021 Once (11) goles en 24 partidos 2022 Un gol (1) en un 1 partido

Otro testigo de su crecimiento es Juan Carlos Bazalar, uno de los primeros técnicos que lo formó y quien lo dirigió en Deportivo Garcilaso y Molinos el Pirata, siendo en este último campeón de la Copa Perú 2018. “Su crecimiento ha sido notorio. Él mejoró mucho en el transcurso de pasar rápidamente a jugar en un equipo grande y demostrar lo que vale como atacante. Pero a mí no me sorprende su actual accionar, él me tenía acostumbrado a jugar bien y tener esas virtudes cuando lo trabajamos en Molinos y Deportivo Garcilaso. Es mérito de él y consecuente con lo mucho que trabajó desde sus inicios”, sostiene ‘Juanca’.

Está a la par de los últimos ‘9′ cremas

Si vemos el tema estadísticas, Valera no decepciona en sus dos primeras campañas como crema: lleva 14 tantos en 31 partidos, contando todos los torneos, algo que le arroja un promedio 0.4 goles por encuentro. Un balance que estuvo a la par de los últimos ‘9′ que defendieron la crema, considerando desde 2015. Pasaron delanteros de peso como Raúl Ruidíaz, Jonathan Dos Santos, Luis Tejada, entre otros, y Alex está en la pelea, en cuanto a promedio de gol, y aún con la chance mejorarlo en este 2022.

Jugador Partidos Goles Promedio Temporadas Jonathan Dos Santos 26 14 0.5 1 Germán Denis 32 16 0.5 2 Alex Valera 31 14 0.4 2 Raúl Ruidíaz 178 80 0.4 7 Luis Tejada 39 18 0.4 1 Hernán Rengifo 56 19 0.4 2

El ‘profe’ Bazalar, quien actualmente dirige a ADT de Tarma en la Liga 1, hizo hincapié en sus principales cualidades y lo que lo diferencia del resto de delanteros: “Tiene un potencial enorme, sobre todo en sus movimientos y técnica con la pierna izquierda. Cuando menos esperas te saca el ‘latigazo’ y te la pone a un lado. No necesita mucho espacio para rematar. Es potente. Necesita tener más chances a nivel de selección, que es lo te da ese plus para jugar en el extranjero”, culmina.

“Mi sueño es llegar a un equipo grande, jugar en la selección y dar el salto al extranjero”, nos contó Valera, en 2020, en nuestro programa Deporcast. Por ahora, ya cumplió dos de los tres objetivos que se planteó. El tercero dependerá de él, pero si mantiene su actual nivel en la ‘U’ y sigue sumando minutos con la selección de Gareca, no tardará en concretarse. Es más, previo al inicio del campeonato nacional, San Lorenzo de Almagro, un grande de Argentina, preguntó por él. Un conocido de la ‘U’, el entrenador Pedro Troglio, quería reforzar su ataque con Alex. No obstante, la operación no avanzó, pero queda claro, que más ofertas aparecerán.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.