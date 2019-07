Universitario vs. Carlos A. Mannucci: se enfrentarán esta noche por la Copa Bicentenario

Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | ONLINE | VER GRATIS | VÍA GOLPERU | STREAMING | EN DIRECTO | Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci medirán fuerzas esta noche en la tercera jornada del Grupo C por la Copa Bicentenario. A la escuadra crema le urge sumar para seguir en competencia en el torneo que reúne a los equipo de la Liga 1 y la Liga 2.

Los dirigidos por Ángel Comizzo recibirán al elenco trujillano este sábado a las 8:00 p.m., en el estadio Monumental de Ate. Carlos A. Mannucci podría ser uno de los clasificados a la siguiente fase de la Copa Bicentenario, pero tendrá que esperar el resultado de Coopsol y Unión Huaral.

Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci jugarán la tercera jornada definitoria de la Copa Bicentenario. Este atractivo encuentro será transmitido a través de la señal de GOLPERU, mientras que las incidencias y el minuto a minuto podrás seguirlos por DEPOR.COM.

Desde el regreso de Ángel Comizzo al plantel crema solo ha sumado un punto en los dos primeros partidos de la Copa Bicentenario. Por lo tanto, solo ha sumado un punto producto del empate frente a Unión Huaral. Mientras que en la segunda fecha cayó goleado 3-0 frente a Coopsol en Huacho.

Carlos A. Mannucci, por su parte ha logrado acumular dos unidades en la tabla de posiciones del Grupo C, ubicándose en el segundo lugar, por debajo de Coopsol, quien se encuentra puntero con cuatro unidades. Los trujillanos empataron frente a al equipo de Francisco Melgar y al elenco de Huaral.

Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci se volverán a ver las caras por segunda vez en el año. La primera vez que se enfrentaron por en el Torneo Apertura de la Liga 1. En aquel encuentro los merengues se ganaron por la mínima diferencia en el estadio Monumental.

Universitario de Deportes espera dar el golpe en Ate para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Bicentenario. Sin embargo, tendrá que esperar el resultado de Coopsol, que jugará el día domingo frente a Unión Huaral a las 12:00 p.m.

Universitario de Deportes vs. Carlos A. Mannucci: posibles alienaciones

Universitario : P. Zubczuck, J. Zevallos, W. Schuler, L. Valverde, J. Vásquez, A. Quiroz, J. Barco, C. Humantinga, G. Correa, A. Osorio y P. De la Cruz.



Carlos A. Mannucci: M. Heredia, M. Tajima, J. Lencinas, C. Jiménez, R. Lagos, J. Vargas, L. Benites, N. Vega, D. Valencia, O. Noronha, R. Fernández.

Universitario de Deportes: últimos cinco encuentros



30/06/19 Deportivo Coopsol vs. Universitario 3 - 0

24/06/19 Huaral vs. Universitario 0 - 0

07/06/19 Real Garcilaso vs. Universitario 0 - 0

02/06/19 Universitario vs. UTC 2 - 1

25/05/19 Ayacucho vs. Universitario 2 - 0

Carlos A. Mannucci: últimos cinco encuentros

01./07/19 Carlos Mannucci vs. Huaral 3 - 3

22./06/19 Deportivo Coopsol vs. Carlos Mannucci 1 - 1

08/06/19 Dep. Municipal vs. Carlos Mannucci 1 - 1

01/06/19 Carlos Mannucci vs. AD Cantolao 1 - 2

24/05/19 César Vallejo vs. Carlos Mannucci 1 -0

