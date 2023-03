Universitario de Deportes llega al partido ante Cienciano en su mejor momento, por lo que buscará seguir por ese mismo camino y meterse de lleno en la pelea por el Torneo Apertura 2023. Actualmente está en la cuarta posición en la tabla general por diferencia de goles y tan solo un punto lo separa de Deportivo Garcilaso y César Vallejo, líderes con trece unidades. Bajo ese contexto, Aldo Corzo, uno de los capitanes y referentes del cuadro estudiantil, analizó el presente que viven de la mano de Jorge Fossati (registran tres triunfos consecutivos) y reveló cómo van a afrontar este encuentro ante el ‘Papá de América’.

Si bien el ‘Papá' recién volvió a ganar después de dos derrotas consecutivas –vencieron a Unión Comercio por 3-1–, el lateral derecho –que ahora está jugando como stopper en el nuevo esquema de Fossati– valoró el nivel de complejidad que van a proponerles los dirigidos por Leonel Álvarez, quienes pisarán el estadio Monumental con la consigna de volver a Cusco con los tres puntos.

“El partido del viernes será duro, ya no hay partido fácil. El equipo viene bien pero pensamos que no hay ningún rival fácil, el torneo cada vez está más parejo; es lo que siento que está todo más junto, es más competitivo”, manifestó el futbolista de 33 años en diálogo con los medios de comunicación en Campo Mar.

Por otro lado, ahora que viene jugando en una posición diferente en el 3-5-2 que plantea Jorge Fossati, Corzo comenzó que se siente muy cómodo y no ha tenido problemas para adaptarse. Esto, en gran medida, por la buena compresión que ha tenido con Williams Riveros y Matías Di Benedetto, los otros pilares de la zaga ‘crema’.

“Bien, estoy cómodo, es una posición distinta a lo que venía haciendo pero me acomodé por mis características y bien. Al que le toque lo va a hacer bien. Hay buena competencia, hay buenos jugadores, todos estamos ahí a la espera, atentos a quien le pueda tocar”, acotó.

Aldo Corzo es uno de los capitanes de Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

Finalmente, respecto a la lesión que sufrió en octubre del año pasado y lo llevó a usar una máscara durante varios meses, el zaguero ‘merengue’ comentó que ya está del todo recuperado. “Estoy contento, ya gracias a Dios no tengo que usar la máscara, ojalá no me vuelva a pasar nada, estoy sano, estoy bien. Más allá de ser titular lo que más contento me pone es que el equipo está andando, estamos en buena racha y ojalá la podamos alargar este viernes”, puntualizó.





