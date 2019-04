Todo va quedando listo: el once de Cristal y Universitario para el partido en el Estadio Nacional [FOTOS]

Sporting Cristal vs. Universitario chocan en una nueva edición del 'Clásico moderno'. Esta noche, el Estadio Nacional albergará este atractivo encuentro que promete goles y más. Claudio Vivas y Nicolás Córdova no se guardarán nada.

Un increíble marco de hinchas armarán la fiesta en el coloso de José Díaz. El encuentro programado para las 8:00 p.m. se jugará con los fanáticos de Sporting Cristal y Universitario.

Sporting Cristal vs. Universitario es el duelo más esperado y más atractivo de la jornada once del Torneo Apertura. Todo va quedando listo para el enfrentamiento entre rimenses y merengues. Claudio Vivas y Nicolás Córdova mandaran al gramado de juego a su mejor once para dar el golpe en el Estadio Nacional.

Con el regreso de Christofer Gonzáles en el once titular, Sporting Cristal armó un esquema de juego para sorprender a Universitario. Ninguna de las dos escuadras quiere perder. Será un partido a muerte para escalar con dirección a la punta de la Liga 1.

Sporting Cristal se ubica en la segunda posición del Torneo Apertura, a un punto de Binacional, líder de la Liga 1. Universitario se encuentra en la tercera casilla con 17 unidades.

