No cabe duda que el partido de Universitario vs. Inter Miami significará un espectáculo para todo el país. No todos los años llegan jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba que brillan en la Major League Soccer (MLS). Por esta razón, desde la institución crema buscarán estar a la altura de la situación. A través de sus redes sociales, se dio a conocer los detalles del acuerdo con la productora Sound Music Entertainment y Long Play Entertainment.

“El equipo más laureado del fútbol peruano y actual bicampeón nacional, como ya es de conocimiento público, será uno de los rivales del Inter Miami en la gira que realizará por América el equipo del astro Lionel Messi con sus principales estrellas. Un evento sin precedentes que marcará la historia de nuestro club”, inicia el comunicado.

A su vez, mencionaron que “la organización del espectáculo deportivo y la venta de entradas están a cargo exclusivamente de la productora Sound Music Entertaiment y Long Play Entertainment”. “Este encuentro generará ingresos que serán destinados a la mejora de nuestro Centro de Alto Rendimiento (CAR), un paso significativo en nuestro esfuerzo continuo por potenciar el desarrollo de nuestras divisiones menores”, agregaron.

Lionel Messi enfrentará a Universitario con el Inter Miami, en un amistoso que se disputará en el Monumental. (Crédito: AFP).

Por otro lado, se dirigieron a los socios: “A pesar de no ser los organizadores del evento, el club ha gestionado un beneficio exclusivo de pre venta para nuestros Socios Cremas, Socios Adherentes y para los hinchas que adquirieron sus entradas para la Noche Crema 2025. Próximamente se darán a conocer los detalles”.

Para cerrar el escrito, apuntaron un detalle importante: “por primera vez en la historia del fútbol peruano, un evento deportivo contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl. Este incluirá la participación de destacados y reconocidos artistas nacionales e internacionales, entre ellos la banda argentina “La Tyla M”.





Universitario de Deportes brindó detalles de partido ante Inter Miami. (Foto: Universitario)

Universitario vs. Inter Miami

Inter Miami consideró a Universitario como uno de sus rivales para los compromisos de preparación internacional que disputarán entre enero y febrero. La gira latinoamericana de ‘Las Garzas’ no solo incluirá la visita al Perú, sino también enfrentará a clubes como América de México, Sporting San Miguelito de Panamá, Deportivo Olimpia de Honduras y Orlando City de Estados Unidos.

Respecto a Universitario, esto supone un reto interesante para los pupilos de Fabián Bustos. Si bien su plantel aún no está completo, el técnico argentino viene intensificando sus sesiones de entrenamiento desde esta semana. Su objetivo es que el equipo llegue bien al inicio de la Liga 1 2025 y a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, mientras espera ese momento, aprovechará los amistosos como este para ver la capacidad de su equipo. Y, como no podría ser de otra forma, los hinchas cremas también están ansiosos por conocer más detalles del partido contra Inter Miami.

¿A qué hora juegan Universitario vs Inter Miami?

De acuerdo a las redes sociales del club, el partido entre Universitario e Inter Miami está pactado para el miércoles 29 de enero desde las 8:00 pm (hora peruana) en el estadio Monumental. No existe diferencia horaria entre Lima y Miami, por lo que el compromiso tendrá el mismo horario para ambas ciudades. En ese sentido, los hinchas de ‘Las Garzas’ también podrán disfrutar de este emocionante encuentro.

Por otro lado, en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 9:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m. Cabe recordad que este será el segundo compromiso del equipo de Messi en su gira latinoamericana.





