Melgar sigue en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura luego de vencer por 2-0 a Universitario en Arequipa. El equipo de Néstor Lorenzo consiguió superar por seis puntos a su más cercano perseguidor (Alianza Atlético) y es el principal candidato para levantar el trofeo.

Tras el encuentro, el técnico del ‘dominó’, conversó con la prensa y se mostró orgulloso del trabajo que viene realizando su plantel, a pesar de la importante seguidilla de encuentros que disputó en el último mes.

“Universitario es un gran equipo, con muchas figuras y siempre que numéricamente tenga oportunidades es un rival directo”, inició Lorenzo tras ser preguntado por las nulas posibilidades de los cremas de pelear el torneo.

“La ‘U’, Alianza, Cristal siempre tienen un plus en las finales de campeonato. Nosotros llegamos con una importante seguidilla de partidos, pedimos el cambio de fecha, no nos dieron ese beneficio, se notó el cansancio, pero el equipo estuvo a la altura y fue merecido el triunfo”, agregó el argentino.

Néstor no pudo evitar agradecerle a sus jugadores por el esfuerzo que ejecutan partido a partido. “La sensación es muy buena, los jugadores vienen haciendo un esfuerzo enorme y solo tengo palabras de agradecimiento para el grupo. Corrieron, metieron, no pudimos concretar algunas oportunidades que tuvimos, pero, al haber quedado descolgados a sus delanteros, no nos supusieron un peligro y eso tiene mérito”, dijo.

Melgar lleva siete partidos seguidos ganando en Arequipa. La ‘Ciudad Blanca’ se convirtió en su aliado. “El año pasado jugamos en Lima y el equipo igual salió a proponer. Siempre dijimos que cuando juguemos en Arequipa iba a ser distinto. Buscamos hacer valer la localía. Más allá que esta no sea una altura ‘matadora’, de todas maneras nos sentimos cómodos y que la intensidad que proponemos desgasta al rival”, explicó Lorenzo.

Los Arequipeños poseen 34 puntos y cada vez están más cerca de conseguir el trofeo del Apertura. “Estando en la punta a esta altura del campeonato, no podemos eludir la responsabilidad que nos toca. Pero nosotros vamos partido a partido y tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Buscamos llegar los más lejos posible y, si Dios quiere, salir campeón”, sentenció el técnico.





