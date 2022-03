La actualidad de Deportivo Municipal es la siguiente: derrotaron a Universitario de Deportes (2-1), alcanzaron su cuarto triunfo en el certamen y ocupan el primer lugar de la Liga 1 junto a Sport Huancayo. Ahora, más allá de todo ese buen presente, el técnico de la ‘Academia’, Hernán Lisi, se dio un tiempo para mostrar su incomodidad con la actuación de los jueces en el Estadio Iván Elías Moreno.

“En la cancha estuve incómodo con lo que podía suceder con el arbitraje. El rival (Universitario) cortó mucho el juego y me parece que esa sensación me costó mucho sacarla. Fue pensar de que podría ocurrir algo, pero no solo es con nosotros, sino lo que suceda en el fútbol”, manifestó el estratega argentino.

Ahora, no fue lo único que mencionó con relación al tema. Ojo, en el tanto de Universitario (fue de Alberto Quintero), los ediles reclamaron posición adelantada. Esto sostuvo el técnico de Deportivo Municipal: “Puede existir un error pero cuando uno tiene esa percepción de que algo puede suceder... no está bien para el fútbol. El fútbol merece otra cosa”.

Claro, el DT de la ‘Academia’ también se refirió a lo que significó el encuentro contra los dirigidos por Álvaro Gutiérrez. “Creo que sabíamos qué rival enfrentaríamos, tuvimos un primer tiempo muy aceptable, el segundo tiempo el intercambio de situaciones que se dieron benefició al rival”, señaló.

Hernán Lisi, a su vez, indicó que “(la visita) jugó en un terreno donde se hace muy fuerte y nosotros con nuestras armas entendimos que debíamos defender el partido y tuvimos momentos importantes. Después de la expulsión fuimos capaces de adaptarnos para poder sacar adelante el partido”.

Para Deportivo Municipal, Jorge Bazán y Alexis Rodríguez anotaron este sábado, en Villa El Salvador. Los otros triunfos que consiguieron hasta el momento en la Liga 1 fueron contra Ayacucho FC, Binacional y ADT. En el camino cayeron con Cienciano. ¿Cuál es el próximo reto? Sport Boys, en el Callao.





