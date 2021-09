En Universitario le dan un espaldarazo a Aldo Corzo. Tras las declaraciones brindadas por Hernán Barcos tras el reciente triunfo de Alianza Lima, José Carvallo salió al frente para respaldar a uno de sus compañeros en el conjunto crema y en la Selección Peruana.

“Todo lo que has logrado, nadie te lo regaló. Con mucha fe en Dios seguimos más unidos que nunca”, sostuvo el experimentado guardameta, quien también es el capitán de uno de los equipos más populares y ganadores del país, luego de la polémica generada en las últimas horas.

Carvallo respaldó a Corzo. (Instagram)

Por otro lado, en Universitario no hay lugar para más polémica. Así lo dejó en claro el plantel crema, luego de compartir una postal en la que el grupo completo se muestra sólida de cara a lo que será el próximo duelo por Fase 2, contra Deportivo Municipal, en el estadio Miguel Grau.

“Siempre unidos y apoyándonos, como la gran familia que somos en Universitario”, sostuvo el cuadro merengue en la publicación que compartió en sus principales redes sociales oficiales, mostrando la unión del plantel completo con relación al tema en mención.

El mensaje de Universitario en redes sociales (Captura)

Barcos se dio cuenta del error

Una declaración del ‘Pirata’ Barcos se viralizó en las redes sociales y se armó gran una discusión. Entonces, con la cabeza fría, el experimentado futbolista dio la cara para admitir el error cometido. Por ello, el goleador de Alianza Lima envió un mensaje al lateral derecho de Universitario de Deportes.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario de que Oslimg (Mora) está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicarlo”, expresó el ex Liga de Quito en una conversación con Movistar Deportes.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.