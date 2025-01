La pretemporada de los equipos sudamericanos se sigue desarrollando, por ello Universitario y Once Caldas se enfrentan hoy EN VIVO y EN DIRECTO en un duelo amistoso de preparación por la Serie Colombia 2025, que además será parte de la presentación del equipo colombiano ante su gente. Para seguir la transmisión completa de este partido debes conectarte a la señal de ESPN a través de su plataforma de streaming de DISNEY PLUS, disponible en su plataforma de paga para dispositivos móviles, PC o TV. En caso no cuentes con este servicio puedes seguir todas las incidencias por la web de Depor. Este evento está pactado para iniciar a las 08:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Palogrande de Manizales. Los cremas vienen de ganar 3-1 a Junior en Barranquilla, mientras que Once Caldas celebró el último 16 de enero 64 años de vida institucional.

SOBRE EL AUTOR Gabriel Casimiro Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.