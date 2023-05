Da trancos largos, pero pausados mientras va camino a reunirse con el plantel crema alrededor de la cancha del Monumental. Besa su rosario, mira al cielo y comparte su mensaje inicial, el habitual previo entrenamiento. A horas de otra ‘final del año’ como llama Jorge Fossati a los partidos de turno sea en el Torneo Apertura o Copa Sudamericana, el técnico habló sobre Santa Fe de Colombia, el otro líder con quien comparte momentáneamente el primer lugar del grupo ‘G’ con cuatro unidades.

“Tendremos un rival bravo al frente. Santa Fe es un equipo veloz, con jugadores de buen pie. Me preocupa todo, es la cualidad más fuerte que tienen. Lo dije al principio de la Copa Sudamericana, los tres rivales serán muy duros, pero Universitario también lo será para cualquiera”, declaró el ‘Flaco’ en la penúltima práctica de los merengues en su recinto deportivo.

Para el uruguayo, el plantel está por encima de las individualidades. “Los planteles no los hacen fuertes a los que juegan, sino a los que no juegan. Cada partido veo al equipo bien, la valla la pusieron alta desde el partido con Cienciano por la Sudamericana”, destacó.

Hay ‘Tarzán’ pa’ rato

Por aire es impasable, y al ras de la cancha, el melenudo jugador Williams Riveros es un típico defensor paraguayo que pone pierna fuerte y va a todas las divididas con el cuchillo entre los dientes. No hay duda que el guaraní, quien acaba su préstamo este fin de año con Barcelona de Guayaquil, se ha ganado el aplauso de los hinchas, y también de los directivos cremas, quienes consideran que su aporte será importante para el Centenario.

Por eso, Depor conoció que, al igual que el chileno Rodrigo Ureña, la administración iniciará conversaciones con el agente de ‘Tarzán’ para negociar su ampliación de contrato por la temporada 2024.

Se acerca ‘Orejas’

El antojo futbolístico del universo crema, que la administración liderada por Jean Ferrari espera cumplir es repatriar a un hijo de la casa: Édison Flores con miras al Centenario.

A inicio de año hubo contacto con el jugador de Atlas mexicano, lo confesó la directiva crema, pero no se concretó, pues el objetivo de ‘Orejas’ era consolidarse en el fútbol de ese país. Sin embargo, la realidad futbolística no ha sido favorable para el volante del ‘equipo de todos’, ya que hace cuatro fechas que no sale en lista y no está lesionado.

Razón suficiente para que, el jugador vea como opción pegar la vuelta de retomar las negociaciones con los cremas. Eso sí, dependerá mucho de ser considerado transferible y de negociar un posible préstamo. Por ahora, Depor conoció que ‘Orejas’ tiene programado venir el próximo domingo 14 de mayo para celebrar sus 29 años y el día de la Madre en familia. No se descarta un nuevo contacto con Universitario de Deportes.

