Universitario de Deportes solo pudo sacar un empate en el Estadio Monumental ante Sport Boys (1-1) y sus opciones para obtener el primer puesto del Torneo Apertura de la Liga 1 son menores. Tras el partido, Aldo Corzo, uno de los líderes de los ‘Cremas’, analizó el presente del plantel y fue autocrítico.

“Hemos tenido un par de semanas duras. Lastimosamente los resultados no se han dado. Estoy convencido de que hay que hacernos cargo de esto. Habrá que mejorar y tenemos que demostrarlo en la cancha, con resultados”, fueron las primeras palabras del lateral derecho en conferencia de prensa.

“A veces jugamos mejor, solo que hay que saber ganarlo. El grupo está golpeado por estas fechas que tuvimos. Hay que trabajar, no queda otra, y tenemos que mejorar todos los aspectos. A veces los ataques no solo son para los de arriba, sino también están los de abajo. Me tocó un par de veces, también a Santillán”, agregó el futbolista de la ‘U’.

De la misma forma, Aldo Corzo resaltó que hubo mejoría en el juego, aunque no fue suficiente ante Sport Boys. “Queremos ganar por todo lo que pasó la semana pasada. Estamos dolidos. Siento que el resultado fue mezquino con nosotros por lo que hicimos en el campo, pero al final el resultado es el que manda. La única forma de salir de esto es con victorias”, manifestó el deportista.

“Hoy estuvimos mejor, tenemos que empujar todos para superar este momento. Hay una autocrítica que cada uno en el plantel debe hacerse. Hay que trabajar más”, añadió el defensor.

Finalmente, Aldo Corzo aclaró que no se rendirán mientras existan opciones de llegar al primer puesto del Torneo Apertura. “Si hay posibilidades, vamos a pelear. Universitario está acostumbrado a luchar hasta el final, así que no vamos a bajar los brazos. Sabemos que tenemos que hacer algo más, porque estamos en la ‘U’. Hay presión, es un equipo con gran hinchada y debemos estar a la altura”, sentenció el experimentado jugador.