Universitario de Deportes no pasó apuros para derrotar a Sport Huancayo y con goles de Piero Quispe aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2023. Si bien el principal objetivo era pelear por el título nacional, los resultados no los acompañaron en la recta final del Torneo Clausura y tuvieron que conformarse con un premio consuelo. Carlos Compagnucci, entrenador de los ‘Merengues’, también lo reconoció así y se mostró tranquilo con lo hecho por su comando técnico.

El estratega argentino reconoció que no fue sencillo para su equipo conectarse nuevamente con el partido después de la lamentable partida de Álvaro Zevallos, sin embargo, tuvieron que poner su profesionalismo por delante. De esa manera, con el correr de los minutos lograron imponer su superioridad sobre el ‘Rojo Matador’.

“Fue difícil para todos pero una vez que inicia el partido el equipo respondió, somos profesionales y tenemos que apuntar a esto. El partido se presentó un poco diferente a lo que fue ayer, noté al rival un poco más suelto, quizás por ya no jugar por nada pero nosotros sabíamos que necesitábamos conseguir el objetivo y queremos terminar lo más arriba posible”, manifestó Compagnucci

Asimismo, el DT ‘crema’ envió sus condolencias a la familia de Álvaro Zevallos, hincha que perdió la vida el último domingo alentando al equipo de sus amores. “Quiero mandar mis condolencias a la familia de Álvaro (Zevallos), un partido de fútbol pasa a una posición secundaria ante un hecho como este”, acotó.

En otro momento rescató la clasificación a la Copa Sudamericana 2023, uno de los objetivos por los cuales llegó al elenco estudiantil. “El primer objetivo con el cual llegamos acá lo pudimos cumplir, que era clasificar a un torneo internacional. El equipo ha trabajado bien, ha crecido, se ha fortalecido en la parte defensiva, hemos recibido pocos goles y eso es un trabajo en conjunto, eso es lo que más me gusta de todo esto”, añadió.

El último partido de Universitario de Deportes en la temporada 2022 será ante UTC, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Compagnucci espera que la hinchada siga alentando, pues tienen en mente seguir sumando puntos en la tabla de posiciones. “Necesitamos seguir sumando y esperemos poder contar con el apoyo de la gente como en los últimos partidos”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.