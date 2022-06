Sport Huancayo es uno de los equipos que aún tiene chances de conseguir el título del Torneo Apertura 2022; sin embargo, el ‘Rojo Matador’ primero deberá vencer a Universitario de Deportes y esperar una caída del FBC Melgar, actual líder del campeonato nacional. Ante ello, Carlos Ross, uno de los más destacados del conjunto huancaíno, se refirió al duelo ante los ‘merengues’, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de junio en el Estadio IPD.

“Estábamos viendo videos de la ‘U’ y también del entrenador, cómo estuvo Vélez y en otros equipos. Pienso que nos va a esperar. Obviamente cuando viene un entrenador nuevo, el jugador se quiere mostrar. Acá en la altura normalmente nos esperan, así que no creo que va a ser la excepción”, mencionó el delantero en una entrevista para GOLPERU.

Del mismo modo, el futbolista chileno habló sobre encuentro ante Ayacucho FC, en el que terminaron igualando 1-1 y complicaron sus opciones para el título del Apertura. “Creo que generamos ocasiones, tuvimos un par de chances, creo que no tomamos buenas decisiones. Logramos marcar el primero que es muy difícil, pero lamentablemente nos empataron a los dos minutos. De repente si hubiésemos tenido un poco más de concentración teniendo el 1-0 arriba, hubiésemos tenido más espacio para hacer más goles”, apuntó.

Por último, Ross también aprovechó para comentar sobre el estilo de juego de su entrenador, Carlos Desio, con el cual ha podido destacar en sus últimos partidos por la Liga 1. “A mí en lo personal me favorece mucho ese sistema, creo que es un sistema en la parte final muy vertical. He tenido entrenadores similares al ‘profe’ Desio, así que en lo personal me ha venido bien. El equipo también lo ha tomado muy bien, por algo desde la primera fecha hemos estado en los primeros lugares”, finalizó.

Universitario vs. Sport Huancayo: historial de partidos

Si de últimas victorias se trata, esta se registró el setiembre del 2021, cuando el formato del campeonato se seguía jugando en cancha neutral y solo en Lima. Aquella oportunidad, Universitario se impuso por 3-1 frente a los huancaínos. Sin embargo, el triunfo que tuvieron en Huancayo se dio en el 2019, ganando por 1-0.

Con relación a los empates, ambos elencos tienen registrados dos en este recuento, siendo el marcador en dichas ocasiones de 1-1. El último resultado que se tuvo así fue en mayo del 2019, con goles de Germán Denis (de penal) y Ricardo Salcedo. Mientras que en el segundo se dio en febrero del 2017.

Cabe resaltar que Sport Huancayo no derrota a los ‘cremas’ desde julio del 2018. En dicho partido, el ‘Rojo Matador’ ganó por 2-1, con anotaciones de Carlos Gonzáles y Marcio Valverde. Después, en marzo y junio del 2017 tiene dos victorias más, la primera por la mínima diferencia y la segunda por 2-1.





