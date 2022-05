Ambos tienen actualidades diferentes, pero bien dicen que en los clásicos no importa quíén llegue mejor. Universitario de Jorge Araujo está invicta en cuatro partidos de Liga 1, pese al bajón que tuvo en la última fecha ante Mannucci (0-0), mientras que Sporting Cristal de Roberto Mosquera está golpeado tras la resaca de la Copa Libertadores, donde sigue sin ganar, está casi eliminado y los hinchas exigen su cabeza.

Más de allá de sus altos y bajos, a ambos solo les sirve ganar este sábado para seguir con chances de pelear por el Apertura. Depor conversó en la previa con José Luis Carranza y Pedro Garay, leyendas de la ‘U’ y Cristal, respectivamente, para conocer sus impresiones. “Es un duelo difícil, pero veo bien a los muchachos, motivados, sé que van a rendir al máximo”, dijo el ‘Puma’. En tanto, el ‘Pelado’ confía en que los celestes no tardarán en volver alzar vuelo. “Con Cristal enfocado en la Liga 1, es candidato fijo al campeonato”, aseguró. Toca ver quién sigue vivo en la lucha por el título.

UNIVERSITARIO

Mucha confianza en ‘Coco’

Antes del último partido ante Mannucci, todo era color de rosa en Universitario, en el arranque de la era de Jorge Araujo. El 1-1 ante Boys en su estreno, y los posteriores triunfos ante Atlético Grau y Alianza Atlético por 1-0 y 3-1, respectivamente, hacía soñar al hincha de que era el técnico indicado para iniciar el despegue. Sin embargo, ante los ‘carlistas’ (0-0), la ‘U’ dejó muchas dudas: no hubo juego en asociación, volvieron viejas dudas en defensa y se ratificó que si Alex Valera no está fino resulta muy difícil llegar al gol.

“Al hacerse trabado, es difícil darle dinámica al juego y eso permite que los equipos se organicen rápido, se paralice constantemente el juego. Hemos intentado de alguna manera, pero no ha sido lo que hemos querido. Hubo un esfuerzo grande y generoso del equipo en la parte defensiva para mantener el cero, que es también importante, para sumar en una plaza difícil”, expresó Araujo tras el arribo a Lima.

El empate en Trujillo mermó las chances de la ‘U’ de entrar con fuerza en la lucha por el Apertura, y así lo reconoció Aldo Corzo: “Todo se hace más difícil con este resultado”. Pese a ello, José Luis Carranza conversó con Depor y habló sobre la confianza a Araujo. “Lo primero hay que darle el apoyo a Jorge Araujo, quien es uno de la casa, sobre todo es un chico muy trabajador y que tiene mucha llegada con el plantel por lo que me cuentan. Lo que está haciendo ‘Coco’ es muy bueno, yo quisiera que él se quede y siga en el Clausura. Él conoce el medio y los chicos le están respondiendo”, explicó.

Para el ‘Puma’, el último empate se debió, principalmente, a que Mannucci tomó muchas precauciones en defensa. “Lo que sucede es que todos los equipos que enfrentan a la ‘U’ se cuidan, se tiran atrás así estén de locales y salen mucho más motivados que cuando juegan otros clubes. Eso hace más difícil conseguir los triunfos”, agregó el excaudillo crema.­

Ganar o ganar

Algunos ‘expertos’ ven difícil que la crema pueda dar pelear por el Apertura, teniendo en cuenta que con 24 puntos está a cuatro del líder, pero con un partido más. Por ello, vencer este sábado a Cristal, y ante el apoyo de su gente, resulta clave para no perder esas mínimas esperanzas. Sin duda, una caída lo sacaría totalmente de carrera a falta de solo tres jornadas.

“Será un duelo duro ante Cristal, pese a que viene golpeado por la Libertadores, saldrá con ganas de demostrar que ahora solo está pensando en la Liga 1. Pero veo bien a los muchachos, muy motivados, y sé que van a rendir al máximo. Se necesita el triunfo para seguir en la pelea por el Apertura, una derrota nos sacaría de carrera directamente”, confesó el ‘Puma’.

Un factor muy importante es Alex Valera para el buen rendimiento de la ‘U’. Lleva cuatro tantos en los últimos cuatro partidos y, además, es el máximo artillero de la Liga 1 (nueve dianas). Por él, sin duda, pasarán muchas las chances cremas de vencer a los ‘cerveceros’. “Es un chico que se ha ganado el respeto de todos, está con todas las ganas, todo eso se lo ganó en base a su trabajo. Encima, estará motivado con otra presencia en la covocatoria de Ricardo Gareca para la selección. Hoy en día es fundamental para el equipo y ojalá vuelva al gol contra Cristal”, agregó Carranza.

Araujo modificaría mucho el ‘11′ en relación al último duelo ante Mannucci. Ante la baja de Aldo Corzo, el puesto de lateral derecho sería tomado por el juvenil José Zevallos. En tanto, Federico Alonso volvería a la zaga en reemplazo de Ángel Cayetano. La presencia de Armando Alfageme, en la primera línea de volantes, también sería otra de las novedades.

Posible alineación de Universitario: José Carvallo, José Zevallos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Piero Quispe, Andy Polo, Alberto Quintero y Alex Valera.

SPORTING CRISTAL

El gran reto: sacudirse de la resaca copera

Tras el pitazo final del 0-0 ante Talleres, que significó la casi eliminación de la actual Libertadores, el cántico de “Mosquera ya se va”, por parte del hincha ‘cervecero’, sonó más fuerte que nunca en el estadio Nacional. Los cinco encuentros que lleva el equipo sin ganar (tres derrotas y dos empates), sumado a la irregularidad de los actuales jugadores y los 18 años sin superar la fase de grupos, fueron las consecuencias de un desenlace fatal el último martes.

“Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito, quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así. Cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones. Hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento, pero no puedo hacer nada por ellos”, dijo Mosquera, en la frase copera más ‘picante’ que dejó y que, obvio, encendió la furia masiva de los hinchas, quienes exigen a la directiva su salida inmediata del club.

Asimismo, dijo “que no se hacía cargo de los 18 años de Cristal sin superar la fase de grupos”, algo que también despertó la indignación de los ‘cerveceros’. “Si te haces cargo de lo bueno, como el título nacional del 2020 y el subcampeonato del año pasado, también hay que ponerse a la espalda lo malo”, consideró Diego Rebagliati, exgerente deportivo de los celestes.

Es cierto que los celestes tienen una ligera chance de entrar a la Copa Sudamericana, gracias a sus dos puntos. Para ello, tendrían que vencer a Flamengo en Brasil, que está invicto, y esperar que Católica pierda de local ante un Talleres clasificado. Es decir, resultados muy poco probables.

“A nivel de la Libertadores, Cristal tiene mucha posesión del balón, pero carece de contundencia para llegar al arco y definir los partidos. Siento que algunos jugadores no están metidos del todo en el momento que se les necesita, o sea se van del partido. Por esa razón deja que el rival reaccione”, nos dice Pedro Garay, excapitán celeste y subcampeón de la Libertadores en 1997.

Un triunfo que lo pondría a punto

Pero todo esa ‘pesadilla’ internacional cambia repentinamente cuando se trata de hablar de Liga 1. El equipo de Mosquera tuvo un alza importante en los últimos partidos: cinco fechas invicto, cuatro triunfos y un empate, que volvieron a meterlo en pelea por el título del Apertura. Eso sí, la última victoria 3-2 ante Ayacucho, donde iba ganando 3-0 al final del primer tiempo, pecó de permisivo y se vio rezagos de la irregularidad copera.

“A nivel local, Cristal sí tiene buena posesión, manejo, y sobre todo tiene la contundencia que no aparece a nivel internacional. Llega bien al arco rival. Sin embargo, también registra momentos donde el equipo se deja estar un poco, por ejemplo, pasó ante Ayacucho, donde encajaron dos goles cuando el partido estaba resuelto. Se dejó espacios en el fondo que fueron aprovechados por el rival”, apunta Garay.

Con 25 puntos, los ‘cerveceros’ están a solo tres del líder Melgar, por esa razón, resulta clave derrotar este sábado a Universitario en el Monumental para seguir con chances intactas de lograr el Apertura. Eso sí, el recinto crema es un territorio no grato para los celestes, quienes llevan 10 años sin ganar allí. Su último triunfo fue un 3-0 en noviembre del 2012, donde uno de los goles de Yoshimar Yotún.

“Cristal tiene que voltear la página de la Libertadores y ganar el partido ante Universitario para la alegría de la hinchada, que está sufriendo por todo lo malo que se vive a nivel internacional. Un triunfo haría que el hincha esté más tranquilo. Estoy seguro que la hora de jugar los partidos a nivel local, el equipo volverá a recibir el calor de las tribunas. Cristal tiene buen plantel, yo creo que tiene muchas chances de ganar la Liga 1 ya que estará enfocado al 100%. La cuestión es por qué es uno el rendimiento a nivel local, y otro a nivel internacional”, finalizó la leyenda celeste.

El mea culpa de Mosquera

En la previa del duelo ante Universitario, Roberto Mosquera decidió dar una entrevista para el portal oficial del club. Allí, se refirió a la pésima actualidad copera, pero, sobre todo, se dirigió a la hinchada celeste. “Le debo unas sinceras disculpas a toda la hinchada, pienso que sacaron de contexto mis declaraciones, la pregunta fue sobre la inconformidad de la hinchada y alguna crítica ácida, nunca he hablado de “fracasados” por nadie”, aseguró el ‘profe’.

Asimismo, habló sobre quiénes exigen su salida. “Hay intereses de poner a otro entrenador en el club y es lo de siempre. Yo soy un tipo democrático, hay alguien que me menta la madre en nuestro estadio, pero nunca voltee ni nunca mando a que no lo dejen entrar, los campeonatos que he logrado con Cristal dicen que soy celeste”, expresó Mosquera, quien pararía este sábado ante la ‘U’ el mismo ‘once’ que viene de enfrentar a Talleres por la Libertadores. Ojo, el ‘profe’ tiene los registros a su favor cada vez que enfrenta a los cremas: no perdió en ninguno de sus últimos seis partidos (tres triunfos y tres empates), desde que asumió el equipo a inicios del 2020.

Fecha Resultado 15/10/20 Sporting Cristal 1-0 Universitario 20/11/20 Sporting Cristal 2-2 Universitario 16/12/20 Universitario 1-2 Sporting Cristal 20/12/20 Sporting Cristal 1-1 Universitario 25/04/21 Universitario 0-1 Sporting Cristal 03/08/21 Sporting Cristal 2-2 Universitario

Posible alineación de Sporting Cristal: Alejandro Duarte, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, Leandro Sosa, Christofer Gonzales e Irven Ávila.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR