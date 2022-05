Pasan los años y el legado crema que ganó el tricampeonato (1998, 1999, 2000) seguirá prevaleciendo a lo largo de la historia. Con ello, se encuentra uno de los partidos más recordados por Universitario de Deportes frente a Sporting Cristal por la obtención del titulo del 98′. En ese entonces, con solo 21 años, Mauro Cantoro se coronó campeón nacional, por lo que no dudó en hablar con Depor acerca del encuentro que sostendrán los cremas frente a los celestes. “En esta clase de partidos uno se ilusiona de ver un buen fútbol y goles”, sostuvo.

Universitario y Sporting Cristal se verán las caras sábado 21 por la fecha 15 del Torneo Apertura. Cabe recordar que el conjunto de Ate se encuentra quinto lugar con 24 puntos, a comparación de los dirigidos por Roberto Mosquera, quienes se ubican en tercera posición con 25 unidades. A falta de cuatro fechas, ambos equipos darán todo de sí para coronarse campeón del Torneo Apertura, tomando en cuenta que la ‘U’ no logra ganar un partido ante los rimenses desde el 2018.

¿Siendo campeón con Universitario para ti que sensaciones te deja el presente de la institución?

Como ex jugador y un hincha más del club uno quiere que le vaya de la mejor manera que en lo deportivo esté bien encaminado. Siempre le deseo lo mejor a la ‘U’.

¿Es un plantel competitivo o qué puntos falta mejorar?

Yo creo que tiene un gran plantel con buenos jugadores, si bien no ha tenido los mejores resultados que de hecho le ha costado la salida al entrenador, siempre uno espera que a raíz de los jugadores que tiene, empiece ese camino de triunfo y pueda tener una comodidad en el campeonato. Estando a vísperas de un gran partido como es contra Cristal, yo espero que pueda sacar un buen resultado la ‘U’.

¿Crees que los resultados previos al Clásico estuvieron al mando del técnico?

Bueno, este es un juego de equipo, todos tienen su cuota de responsabilidad. Lógicamente como el entrenador es la cabeza del grupo, generalmente es el apuntado. Pero, bueno, también es cierto que el último entrenador no ha tenido los mejores resultados por eso se ha tenido que ir. Eso no significa que no sea un buen entrenador, solo que las cosas no salen como se planean.

Usted conoce mucho a Jorge Araujo, ¿qué opina acerca de su cargo como DT?

Independientemente de conocer mucho a Jorge, yo quiero que siempre le vaya bien a la ‘U’. Jorge es un buen chico, tiene una buena relación y le deseo que le vaya bien, se lo merece, porque a parte sabe. Con el tema de quedarse como DT o no, es decisión del club.

¿Algún jugador que le haya llamado la atención por su estilo de juego?

Siempre es lindo ver a chicos de la cantera, de la casa, de la cantera, que les vaya bien. El caso más resonante es el de Piero Quispe, que lo conozco porque ha jugado en menores con Tiago, ahora comparten plantel en la ‘U’ con mi hijo. A mí me pone contento ver a menores que surgen de debajo de la U, y mucho más aún cuando han hecho estas actuaciones tan sobresalientes como lo hace Piero.

Hablando de Tiago, ha tenido muy poca presencia en el primer equipo a pesar de su gol, ¿sabe algo a respecto ante una posible salida?

La verdad que no tengo conocimiento, a mí no me han comunicado nada, ni a Tiago tampoco. Por el momento él es parte del plantel, siempre cuando hablo con él, tiene la ilusión de poder tener su oportunidad, su momento, y nada, después se verá lo que sea mejor para el jugador y para el club.

¿Cree que la ‘U’ es un equipo que apuesta por sus canteras?

Yo creo que sí, todo lo que significa estar en un club tan grande como Universitario. Tiene muchos jugadores jóvenes, tampoco es fácil ponerlos, pero, yo creo que todos han tenido algunos más que otros, su momento.

Previo al duelo frente a Cristal, Universitario no logra ganarle desde el 2018, ¿qué expectativas tiene del partido?

Mientras haya posibilidades matemáticas. La ‘U’ tiene que hacer la mayor cantidad de puntos, este fin de semana tendrá la oportunidad contra uno de los mejores equipos de Perú. La ‘U’ está a la altura de poder ganarle.

Se siente un ambiente de clásico...

Son partidos especiales con Cristal, a mí me traen muy bonitos recuerdos, sobre todo la del campeonato del 98′ uno de los goles más lindo de mi carrera y en la ‘U’, fue justamente a Cristal en el Nacional. Son partidos especiales, así Cristal y Universitario no lleguen de la mejor manera, son duelos aparte. En esta clase de partidos uno se ilusiona de ver un bien fútbol y ver goles.

¿Se animaría a dar un score?

La verdad que no me arriesgo, pero yo siempre deseo que pueda ganar la ‘U’, así sea 1-0.





